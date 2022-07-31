Ái nữ thứ hai nhà Quyền Linh khoe ảnh mừng sinh nhật tuổi 14, nhan sắc thăng hạng, xinh như nàng thơ

Hậu trường 31/07/2022 09:24

Không kém cạnh chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ xinh xắn trong bộ ảnh mới mừng sinh nhật lần thứ 14.

MC Quyền Linh được mệnh danh là MC quốc dân, MC của người nghèo. Anh được nhiều người yêu mến không chỉ bởi có những hoạt động vì cộng đồng mà còn vì có một gia đình hạnh phúc êm ấm cùng doanh nhân Dạ Thảo. Cặp đôi có 2 cô con gái tên gọi ở nhà là Lọ Lem (16 tuổi) và Hạt Dẻ (14 tuổi) đều xinh đẹp.

Mới đây, Dạ Thảo - bà xã MC Quyền Linh đăng tải trên trang cá nhân bộ ảnh mới của con gái Hạt Dẻ nhân dịp sinh nhật tuổi 14 của cô bé.

Ái nữ thứ hai nhà Quyền Linh khoe ảnh mừng sinh nhật tuổi 14, nhan sắc thăng hạng, xinh như nàng thơ - Ảnh 1
 
Ái nữ thứ hai nhà Quyền Linh khoe ảnh mừng sinh nhật tuổi 14, nhan sắc thăng hạng, xinh như nàng thơ - Ảnh 2
Hạt dẻ xinh như nàng thơ trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 14 - Ảnh: FBNV

Không kém cạnh chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ trong loạt ảnh mới xinh như nàng thơ khi diện váy hồng thướt tha, xõa mái tóc bồng bềnh, kẹp nơ bướm xinh xắn và trang điểm tông cam tươi trẻ.

Bà xã Quyền Linh ngọt ngào chú thích: "Chúc mừng Hạt Dẻ đã tròn 14 tuổi. Nhìn những tấm ảnh này, mẹ Thảo có chút xúc động. Con gái yêu đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Mẹ mong con đường trưởng thành của con sẽ ngập đầy niềm vui, hạnh phúc".

Ái nữ thứ hai nhà Quyền Linh khoe ảnh mừng sinh nhật tuổi 14, nhan sắc thăng hạng, xinh như nàng thơ - Ảnh 3
 
Ái nữ thứ hai nhà Quyền Linh khoe ảnh mừng sinh nhật tuổi 14, nhan sắc thăng hạng, xinh như nàng thơ - Ảnh 4
Khán giả tấm tắc dành lời khen ngợi đến vẻ ngoài xinh xắn của bé Hạt Dẻ - Ảnh: FBNV

Bên dưới phần bình luận, khán giả tấm tắc dành lời khen ngợi đến vẻ ngoài xinh xắn của bé Hạt Dẻ: "Xinh như công chúa trong cổ tích ạ", "Xinh như thiên thần! Chúc con một đời an yên!", "Bé xinh quá! Mẹ Thảo có 2 gái đẹp như thiên thần", "Con gái chị thừa hưởng những nét đẹp của cả cha lẫn mẹ! Ngưỡng mộ gia đình anh chị quá"...

Vợ chồng MC Quyền Linh có hai cô con gái là Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) và Hạt Dẻ, cô bé sinh năm 2008, tên thật là Thảo Ngọc. Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn cùng má lúm đồng tiền duyên dáng. Hạt Dẻ được nhận xét có nhiều điểm giống MC Quyền Linh nhất nhà. Cả hai chị em từng nhiều lần gây sốt mạng xã hội vì vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo tuổi học trò. Nếu như cô chị Lọ Lem sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, kiêu sa thì cô em Hạt Dẻ lại có phần lý lắc, năng động hơn.

Ái nữ thứ hai nhà Quyền Linh khoe ảnh mừng sinh nhật tuổi 14, nhan sắc thăng hạng, xinh như nàng thơ - Ảnh 5
Cả gia đình nam MC thường xuyên đăng ảnh giản dị, gần gũi bên nhau khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
Ái nữ thứ hai nhà Quyền Linh khoe ảnh mừng sinh nhật tuổi 14, nhan sắc thăng hạng, xinh như nàng thơ - Ảnh 6
Cả hai được kỳ vọng sẽ sớm gia nhập showbiz giống người cha nổi tiếng - Ảnh: Internet

Ở tuổi 14, Hạt Dẻ đã cao gần 1m70, khuôn mặt ngày càng sắc nét, vóc dáng thanh mảnh. Hạt Dẻ và chị gái hiện đang theo học tại trường quốc tế có học phí đắt đỏ nhất nhì TP.HCM. Nhờ vậy, cả hai bé đều thành thạo tiếng Anh và thường xuyên trò chuyện bằng ngoại ngữ.

Được biết, cả hai con gái của Quyền Linh đều cao lớn và sống rất tình cảm. Cả gia đình nam MC thường xuyên đăng ảnh giản dị, gần gũi bên nhau khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Không chỉ xinh xắn, Hạt Dẻ rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng năng khiếu như học đàn piano, múa, vẽ tranh hay làm MC. Cả hai được kỳ vọng sẽ sớm gia nhập showbiz giống người cha nổi tiếng. 

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Từ khóa:   MC Quyền Linh con gái Quyền Linh Hạt dẻ

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