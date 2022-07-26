Cận cảnh 'biệt phủ' hơn 20 tỷ của MC Quyền Linh: Thiết kế hiện đại sang trọng nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên

Sau nhiều năm làm nghề, MC Quyền Linh hiện đã xây dựng được cơ ngơi "cực khủng" khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.

Sau nhiều năm làm nghề, MC Quyền Linh đã xây dựng được cơ ngơi "cực khủng" khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nằm ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, tổ ấm của MC Quyền Linh được chính bà xã của anh, chị Dạ Thảo lên ý tưởng. Vào cuối năm 2021, ngôi nhà đã được "thay áo mới" để thêm phần khang trang. Đặc biệt, không gian sống hiện đại, ấm cúng nhưng không thể thiếu góc vườn để trồng cóc, ổi, đậu bắp…, phần nào đã thể hiện đúng tính cách bình dị, dân dã của nam MC kiêm diễn viên đến từ miền Tây này.

Cận cảnh 'biệt phủ' hơn 20 tỷ của MC Quyền Linh - Ảnh: FBNV Xuất thân từ đồng lúa, ruộng vườn nên khi xây căn biệt thự này, MC Quyền Linh vẫn mong muốn làm đẹp không gian theo cách dân dã, ngập tràn cây xanh - Ảnh: FBNV Ngôi nhà sang trọng màu trắng có thiết kế kiểu châu Âu xen lẫn phong cách nhà vườn dân dã rộng 500 mét vuông. Lý giải về việc lựa chọn theo phong cách này, nam MC chia sẻ: “Tôi dân Tiền Giang, quanh năm đồng lúa ruộng vườn lên thành phố bằng nghề nghệ sĩ. Tổ cho mình thành công vài ba vai diễn nhưng vẫn chưa ấn tượng với khán giả nhiều. Mãi đến khi 'chơi' chương trình Vượt lên chính mình, tôi như cá gặp nước, đi đâu làm gì cũng được nhiều người thương mến. Đến khi mua được biệt thự ở Phước Kiểng – Nhà Bè này, dù có trang trí, thiết kế kiểu gì thì cũng phải có vài món, hoặc vài chỗ giống ý như nhà vườn tôi mới khoái". Trên sân thượng, vợ chồng Quyền Linh tận dụng diện tích trên sân thượng trồng nhiều loại rau để có rau sạch ăn quanh năm - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, 2 ái nữ là Lọ Lem (Thảo Linh) - Hạt Dẻ (Thảo Ngọc) cũng thường xuyên theo bố mẹ đi chăm sóc khu vườn. Dù sống trong nhung lụa nhưng gia đình Quyền Linh đều rất giản dị. Không khó để bắt gặp những hình ảnh cả nhà nam MC sốt sắng chăm sóc hoa quả vườn nhà. Nội thất bên trong phòng ăn đều do bà xã Dạ Thảo lựa chọn - Ảnh: FBNV Căn biệt thự cũng được trang bị rất nhiều cửa sổ kính lớn để có thể đón được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn - Ảnh: FBNV Tiến vào bên trong ngôi biệt thự, dân tình choáng ngợp trước sự tiện nghi, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Lối đi dẫn vào phòng khách được ốp kính trong suốt, có sỏi đá màu trắng ở giữa và hai hồ nước ở hai bên vồ cùng đặc biệt và độc đáo. Phòng ăn và phòng khách được thiết kế mở để tạo ra không gian rộng rãi và thoải mái hơn. Nội thất bên trong biệt thự được lựa chọn cẩn thận, tỉ mỉ, vừa đơn giản nhưng cũng rất sang trọng và hiện đại. Điều này chứng minh được sự tinh tế của vợ chồng MC Quyền Linh. Gia đình Quyền Linh đầm ấm, hạnh phúc bên trong căn biệt thự - Ảnh: Chụp màn hình Mặc dù sở hữu tài sản khủng nhưng Quyền Linh cùng gia đình luôn giữ nếp sống giản dị, gần gũi. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, Quyền Linh lại trở về tổ ấm cùng tiếng cười đùa của hai cô công chúa xinh đẹp Thảo Linh (tên ở nhà là Lọ Lem) và Thảo Ngọc (Hạt Dẻ). Anh cho biết không có gì hạnh phúc hơn thế nữa.

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