Á hậu Kiều Loan 'lấn sân' làm ca sĩ, hé lộ loạt ảnh nóng bỏng trong MV đầu tay, CĐM thắc mắc: 'Liệu có thoát mác 'chân dài đi hát'?'

Hậu trường 16/02/2022 07:15

Trong đoạn teaser được chia sẻ, nàng hậu Kiều Loan thay đổi nhiều hình tượng khác nhau cùng với đó là phần âm nhạc tiết tấu, sôi động gây thích thú cho người xem.

Nổi tiếng là nàng hậu sắc vóc và tài năng vẹn toàn, mới đây, LONA Kiều Loan đã có thông báo chính thức về việc sẽ hoạt động với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Cụ thể, trên trang cá nhân, Lona đã đăng tải teaser cho MV sắp ra mắt kèm chia sẻ: "Gửi đến các bạn yêu quý. Đây sẽ là sản phẩm âm nhạc đầu tay đánh dấu vai trò ca sĩ của LONA trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới. LONA hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, mến mộ và cỗ vũ nhiệt tình từ các bạn. Thân thương".

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Bài đăng của Kiều Loan - Ảnh chụp màn hình
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Nàng hậu vô cùng sắc sảo trong đoạn teaser - Ảnh: Internet

Trong đoạn teaser được chia sẻ, nàng hậu thay đổi nhiều hình tượng khác nhau cùng với đó là phần âm nhạc tiết tấu, sôi động gây thích thú cho người xem. Sở hữu ngoại hình bắt mắt, giọng hát nội lực, khả năng bắn rap điêu luyện đã được minh chứng qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng... LONA Kiều Loan được khá giả đặt kì vọng sẽ làm nên chuyện lớn khi lấn sang sang lĩnh vực âm nhạc.

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Kiều Loan tại King Of Rap - Ảnh: Internet
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Nhan sắc không góc chết của Lona - Ảnh: Internet

Kiều Loan tên đầy đủ Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh ngày 23 tháng 2 năm 2000 tại Quảng Nam. Cô Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 và được khán giả bình chọn vào Top 10 chung cuộc. Đồng thời nàng hậu còn đạt được giải ba chương trình Trời sinh một cặp mùa 4 và lọt vào Top 10 cuộc thi King of Rap (Mùa 1).

 

Phản ứng của mẹ Á hậu Kiều Loan khi thấy con gái đăng ảnh hẹn hò với trai lạ rõ mồn một

Phản ứng của mẹ Á hậu Kiều Loan khi thấy con gái đăng ảnh hẹn hò với trai lạ rõ mồn một

Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi Kiều Loan đăng tải phản ứng của mẹ ruột khi cô đăng ảnh hẹn hò với ai đó.

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