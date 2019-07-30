7 năm về làm dâu, lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà làm điều đặc biệt này cho bố chồng

Hậu trường 30/07/2019 16:09

Diễn viên Tăng Thanh Hà khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu đăng ảnh bố chồng - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn lên trang cá nhân.

Tăng Thanh Hà là cái tên chưa bao giờ hết hot dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt. Năm 2012, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, "Ngọc nữ màn ảnh Việt" tuyên bố kết hôn và lui về hậu phương lo cho hạnh phúc gia đình.

7 năm sau khi về làm dâu nhà "trâm anh thế phiệt", diễn viên Tăng Thanh Hà vẫn rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù vậy qua một số hoạt động trên trang cá nhân, người hâm mộ biết rằng mỹ nhân sinh năm 1986 đang sống hạnh phúc bên chồng và 2 con. Cô cũng rất được lòng gia đình chồng. Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà không ít lần đăng ảnh bên người nhà của ông xã Louis Nguyễn. Thế nhưng cô hiếm khi khoe ảnh hay tâm sự về bố mẹ chồng.

dien vien tang thanh ha 1
Ít tuần trước, Hà Tăng vừa cùng chồng và hai con đi du lịch hè. Sau 7 năm chung sống, cặp đôi vẫn dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật - Ảnh: FBNV
dien vien tang thanh ha 2
Tăng Thanh Hà thân thiết với chị gái của ông xã Louis Nguyễn - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, nữ diễn viên lại chủ động đăng tải khoảnh khắc chụp cùng bố chồng và ông xã lên trang cá nhân. Được biết, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đang tham dự sự kiện tôn vinh các doanh nhân thành đạt. Trong ảnh, vợ chồng Tăng Thanh Hà cười rạng rỡ đứng cạnh bố. Kèm theo đó, cô còn viết dòng chú thích thể hiện lòng kính trọng và tự hào: “We are so proud of you Ba” (Tạm dịch: Chúng con vô cùng tự hào về Ba).

dien vien tang thanh ha 3

Nữ diễn viên có mối quan hệ rất tốt với gia đình chồng - Ảnh: Instagram

Ngay lập tức, bài viết của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Qua đây, mọi người có thể thấy mối quan hệ của Tăng Thanh Hà với gia đình chồng rất tốt đẹp. 

Lâu lắm mới diện bikini gợi cảm, mẹ hai con Thân Thúy Hà khiến fan bấn loạn, Tăng Thanh Hà cũng phải kinh ngạc

Lâu lắm mới diện bikini gợi cảm, mẹ hai con Thân Thúy Hà khiến fan bấn loạn, Tăng Thanh Hà cũng phải kinh ngạc

Sau khi hạ sinh con thứ hai, đây là lần hiếm hoi diễn viên Thân Thúy Hà đăng ảnh diện bikini, khoe vóc dáng thon gọn "đốt mắt" cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn Tăng Thanh Hà

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026