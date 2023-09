7 năm về làm dâu, lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà làm điều đặc biệt này cho bố chồng

Diễn viên Tăng Thanh Hà khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu đăng ảnh bố chồng - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn lên trang cá nhân.

Tăng Thanh Hà là cái tên chưa bao giờ hết hot dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt. Năm 2012, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, "Ngọc nữ màn ảnh Việt" tuyên bố kết hôn và lui về hậu phương lo cho hạnh phúc gia đình.

7 năm sau khi về làm dâu nhà "trâm anh thế phiệt", diễn viên Tăng Thanh Hà vẫn rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù vậy qua một số hoạt động trên trang cá nhân, người hâm mộ biết rằng mỹ nhân sinh năm 1986 đang sống hạnh phúc bên chồng và 2 con. Cô cũng rất được lòng gia đình chồng. Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà không ít lần đăng ảnh bên người nhà của ông xã Louis Nguyễn. Thế nhưng cô hiếm khi khoe ảnh hay tâm sự về bố mẹ chồng.

Ít tuần trước, Hà Tăng vừa cùng chồng và hai con đi du lịch hè. Sau 7 năm chung sống, cặp đôi vẫn dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật - Ảnh: FBNV

Tăng Thanh Hà thân thiết với chị gái của ông xã Louis Nguyễn - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, nữ diễn viên lại chủ động đăng tải khoảnh khắc chụp cùng bố chồng và ông xã lên trang cá nhân. Được biết, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đang tham dự sự kiện tôn vinh các doanh nhân thành đạt. Trong ảnh, vợ chồng Tăng Thanh Hà cười rạng rỡ đứng cạnh bố. Kèm theo đó, cô còn viết dòng chú thích thể hiện lòng kính trọng và tự hào: “We are so proud of you Ba” (Tạm dịch: Chúng con vô cùng tự hào về Ba).

Nữ diễn viên có mối quan hệ rất tốt với gia đình chồng - Ảnh: Instagram

Ngay lập tức, bài viết của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Qua đây, mọi người có thể thấy mối quan hệ của Tăng Thanh Hà với gia đình chồng rất tốt đẹp.

