2 năm sau đăng quang, H'Hen Niê lần đầu tiết lộ từng không muốn thi Hoa hậu, xót xa khi nghe lý do

Hậu trường 13/08/2019 15:59

Hoài nghi khả năng của chính mình, Hoa hậu H'Hen Niê từng có suy nghĩ sẽ không tiếp tục tranh tài tại "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".

Với nghị lực sống cùng những thành tích đã đạt được trên đấu trường nhan sắc trong và ngoài nước, H'Hen Niê đang là Hoa hậu nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ có tầm ảnh hưởng lớn, nghị lực sống của cô còn trở thành câu chuyện cảm hứng cho nhiều người.

Mới đây nhất, chân dài Ê Đê đã lấy câu chuyện của chính mình động viên tinh thần các bạn trẻ đang tự ti về bản thân. Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ, cô từng có ý định không thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vì thiếu tự tin.

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Hoa hậu H'Hen Niê vô cùng thần thái trong trang phục đầy cá tính - Ảnh: FB
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Từ một cô gái thiếu tự tin, chân dài Tây Nguyên đã khẳng định được khả năng và tầm ảnh hưởng của bản thân - Ảnh: FB

Cô chia sẻ: "Cả nhà biết không, Hen cũng đã từng hoài nghi về khả năng của bản thân mình và đã từng suy nghĩ về việc không dự thi... Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đấy! Dù đã dự thi ảnh online từ trước, nhưng đến ngày sơ khảo miền Nam Hen mới có quyết định thật sự, và một khi đã có quyết định Hen sẽ rất quyết tâm với lựa chọn và cố gắng rèn luyện bản thân mình! Nếu ngày đó không tham dự thì sao nhỉ...".

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2 năm đương nhiệm, nàng hậu ngày càng trưởng thành, đa dạng phong cách thời trang - Ảnh: FB

Cô nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang có suy nghĩ như mình ngày trước: "Hãy dũng cảm, tự tin lên nào các bạn gái, Hen cũng đã từng như các bạn, từng hoài nghi, đắn đo... thậm chí là không tự tin, suy nghĩ muốn bỏ cuộc... nhưng nếu không dám thử thì sao có thể có Hen ngày hôm nay! Tuổi trẻ mà, tại sao phải ngần ngại trước các thử thách, để sau này không phải nói... giá như, hối tiếc tại sao lúc đó mình lại không dám thử sức!

Hãy tự tin lên nhé các cô gái! Hãy dũng cảm chinh phục! Hen hi vọng câu chuyện của chính mình sẽ là động lực của các em, và biết đâu chính các em cũng sẽ là người truyền lửa cho các bạn trẻ. Cố lên nào".

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Hình ảnh Hoa hậu H'Hen Niê bình dị khi tham gia các hoạt động thiện nguyện - Ảnh: FB

2 năm sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê vẫn nhận được tình cảm yêu mến của mọi người. Cô dành nhiều thời gian, tâm huyết cho các hoạt động xã hội. Nàng hậu đang cố gắng thúc đẩy các dự án điện, đường, nước... về với buôn làng mong cải thiện cuộc sống người dân.

Nghi vấn H'Hen Niê hẹn hò với bạn thân của rapper Đen Vâu

Nghi vấn H'Hen Niê hẹn hò với bạn thân của rapper Đen Vâu

Hoa hậu Hoàn vũ 2017 được cho là đang hẹn hò với bạn thân của Đen Vâu. Trên mạng xã hội, hai người thường xuyên tương tác và liên tục đăng ảnh có nhiều điểm trùng hợp.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

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