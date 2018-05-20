17 năm phát sóng Phía trước là bầu trời, diễn viên đóng vai Thúy bất ngờ chia sẻ nỗi ám ảnh

Hậu trường 20/05/2018 16:11

Nhớ lại những cảnh quay khó nhằn trong phim "Phía trước là bầu trời", diễn viên Trang Nhung (người đóng vai Thúy đanh đá) vẫn cảm thấy rùng mình, ám ảnh vì điều này.

17 năm sau khi lên sóng bộ phim Phía trước là bầu trời, dàn diễn viên tài năng năm xưa vẫn là những cái tên quen thuộc, in đậm trong tâm trí hàng triệu khán giả thế hệ 8X,9X đời đầu. Mới đây, bộ phim này bỗng dưng gây sốt trở lại trên mạng xã hội, khắp nơi trên các diễn đàn đều chia sẻ lại những cảnh quay "vi diệu", tả chân thực về cuộc sống sinh viên ngày ấy khiến bất cứ ai cũng nôn nao.

Bên cạnh 3 nhân vật chính là Nhung - Nguyệt - Thương, dân mạng vẫn không quên nhắc tên Thúy - một cô gái đanh đá do diễn viên Trang Nhung thủ vai. Thúy gây ấn tượng với tính cách thẳng thắn, không ngại mất lòng ai và có mối tình sâu đậm với một thanh niên nghiện ngập. 

17 năm phát sóng Phía trước là bầu trời, diễn viên đóng vai Thúy bất ngờ chia sẻ nỗi ám ảnh - Ảnh 1
Diễn viên Trang Nhung trong phim 'Phía trước là bầu trời' - Ảnh: Internet

 Clip Thúy đanh đá giả vờ làm người mua xe đạp

 

Sau khi bộ phim thành công, Trang Nhung không đi theo con đường nghệ thuật mà tiếp tục học hành. Chị đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng cùng con trai 15 tuổi, mãn nguyện với công việc hành chính tại bộ phận tư pháp của một cơ quan nhà nước. Mới đây, nữ diễn viên trải lòng trong một bài phỏng vấn về những kỷ niệm quay phim năm xưa. Đối với Trang Nhung, Phía trước là bầu trời chính là ký ức đẹp nhất của thời thanh xuân. Tuy nhiên, có một cảnh quay khiến chị ám ảnh tới bây giờ đó là cảnh quay ăn cơm cháy. 

"Đó là cảnh tôi đứng dựa vào cửa, một tay cầm cái xoong, vừa vét cơm nguội vừa trêu Nam (Thành Vinh). Tôi phải đóng đi đóng lại vì Vinh đi hỏng cảnh liên tục. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải ăn rất nhiều cơm. Trong khi đó, vì vội chuẩn bị, tổ đạo cụ đã mua cho tôi toàn cơm nguội và cháy khô khiến tôi ăn lần nào cũng nghẹn. Sau cảnh đó, cả đoàn đi ăn thì tôi không ăn nổi vì no một bụng cháy cơm và đau bụng. Anh Hải thấy thế cứ giục tôi phải đi đi lại lại cho nhanh tiêu. Đến bây giờ, nghĩ lại cảnh vét cơm nguội, tôi vẫn thấy sợ (cười)", Trang Nhung tâm sự trên Ngoisao.net.

17 năm phát sóng Phía trước là bầu trời, diễn viên đóng vai Thúy bất ngờ chia sẻ nỗi ám ảnh - Ảnh 2
Diễn viên Trang Nhung từ bỏ con đường nghệ thuật, trở về làm người phụ nữ của gia đình - Ảnh: Ngoisao.net

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