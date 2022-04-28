1 nữ ca sĩ vbiz 'gây choáng' vì có vẻ ngoài 'copy paste' Tangmo Nida, netizen 'khóc thương' nhìn mà nhớ chị

Một nữ ca sĩ vbiz vừa đăng tải một đoạn clip có vẻ ngoài được cho là giống y bản sao Tangmo Nida.

Những ngày vừa qua, cái chết của nữ diễn viên Tangmo Nida đã gây chấn động làng giải trí châu Á. Sau hơn 2 tháng Tangmo Nida qua đời, nguyên nhân thật sự về cái chết của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay vẫn đang còn bỏ ngỏ với nhiều nghi vấn. Cái chết của Tangmo vẫn còn gây nuối tiếc trong lòng công chúng - Ảnh minh họa: Internet Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước một đoạn clip của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Trong đoạn clip, Hồ Quỳnh Hương để mặt mộc và khoe giọng hát đỉnh cao như mọi khi, tuy nhiên thứ khiến người ta chú ý chính là nhan sắc của cô.

Hồ Quỳnh Hương tựa bản sao Tangmo Nida - Ảnh: TTNV Cụ thể, dưới đoạn clip xuất hiện rất nhiều bình luận cho rằng nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương trong đoạn clip quá giống Tangmo Nida. Từ mái tóc đen cho đến những đường nét trên gương mặt lại tương đồng đến bất ngờ. Cộng đồng mạng thương nhớ nữ diễn viên -Ảnh: TTNV Chủ nhân đăng tải đoạn clip vì tò mò trước bình luận của dân mạng nên đã tìm hiểu về câu chuyện của Tangmo Nida, tuy nhiên sau đó cũng không tránh khỏi cảm giác đau buồn.

Được biết ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là một trong số ít giọng nữ cao có quãng giọng rộng tại Việt Nam, sở trường ở thể loại nhạc Pop. Hiện tại, giọng ca “Anh” đã không còn hoạt động trong showbiz mà lui về cuộc sống kinh doanh, thiền tịnh riêng. Nhưng tên tuổi của cô vẫn còn nhiều sức ảnh hưởng và là một dấu ấn khó phai trong lòng công chúng. Hồ Quỳnh Hương tập trung chủ yếu vào kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet Cả hai mỹ nhân dù không liên quan đến nhau nhưng đều sở hữu tài năng nghệ thuật. Chỉ tiếc một trong hai đã đi quá sớm. Mong rằng Tangmo Nida sẽ được yên nghỉ.

Cuộc sống giàu sang, kín tiếng của Hồ Quỳnh Hương ở tuổi 42 Dù hạn chế hoạt động showbiz, nhưng Hồ Quỳnh Hương luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

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