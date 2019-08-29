Vợ chồng chị Tổn có hai đứa con, em Phạm Hoàng Phúc (13 tuổi) và Phạm Thị Bích Diễm (8 tuổi). Anh chị làm phụ hồ và canh tác trên một mảnh ruộng nhỏ, chắt chiu, tiết kiệm từng đồng nuôi các con ăn học nên người, sau này có tương lai tươi sáng hơn đời cha mẹ.

Suốt 2 năm qua, căn nhà tranh vách lá của gia đình chị Lê Thị Tổn (32 tuổi) và anh Phạm Minh Hội (38 tuổi) (quê ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) chưa bao giờ có được tiếng cười vui vẻ hay không khí thoải mái. Nhìn đứa con ngoan hiền, hiếu thuận mắc căn bệnh u não ác tính, mọi ước mơ của con đều tan biến vì căn bệnh quái ác, chị Tổn khóc nghẹn.

Hiểu được cha mẹ vất vả, nhọc nhằn, hai anh em Phúc rất có ý thức học hành, cố gắng tự học và chăm lo việc nhà để cha mẹ an tâm làm việc. Nhiều năm liền, anh em Phúc đạt kết quả cao trong học tập. Khi cha mẹ đi làm, Phúc vừa học vừa làm việc nhà, chăm lo cơm nước cho em gái, bảo ban em học hành. Nhìn các con khôn lớn, ngoan ngoãn, vợ chồng chị Tổn rất vui mừng, dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Vợ chồng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, cơ cực, mưu sinh tiết kiệm từng đồng để xây dựng gia đình. Đến khi có con, chúng tôi xác định với nhau là phải "hy sinh đời bố, củng cố đời con". Cho dù mình có vất vả thế nào mà thấy con cái chăm ngoan, chịu khó học hành để mai sau có công việc, nghề nghiệp ổn định cũng vui mừng rồi. Tôi chỉ mong sao có sức khỏe để nuôi các con ăn học thành tài" - Chị Tổn tâm sự.

Em Phạm Hoàng Phúc kể: "Ngày ngày, cha mẹ đi làm từ sáng đến tối mới về, phải làm như vậy thì mới có tiền lo cho hai anh em. Do vậy, em ở nhà chăm sóc cho em gái, làm việc nhà rồi, hai anh em cũng tự bảo ban nhau không được làm cha mẹ buồn, không được phụ lòng cha mẹ. Em mong sau này có nghề nghiệp ổn định, thoát khỏi cái nghèo và sửa lại căn nhà bị dột nước mưa cho ba mẹ an tâm".

Phúc buồn rầu khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo

Thế nhưng, căn bệnh quái ác ập đến đã dập tắt bao ước mơ của cậu học trò nghèo. Căn bệnh liên tục hành hạ thể xác và tinh thần cậu học trò nghèo, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần khi mới phát hiện bệnh, Phúc rưng rưng nước mắt.

Bà mắc bệnh ung thư cổ tử cung, khó khăn chồng chất

Cách đây hơn 2 năm (5/2017), trong một lần cả gia đình ăn bữa cơm chiều sum họp, Phúc bị co giật, hấng văng chén cơm đang cầm trên tay. Vì vợ chồng chị đi làm thợ hồ suốt ngày, đến tối mới về nên chị Tổn không biết trong ngày con có bị như thế hay không. Khi hỏi con, chị mới biết con bị thế này đã lâu nhưng giật nhẹ hơn. Phúc đã giấu tình trạng này vì sợ cha mẹ lo lắng và nghĩ gia đình cũng không có tiền chữa trị.

"Hai vợ chồng đi làm đầu tắt mặt tối nên cũng không quan sát hết được những biểu hiện lạ của con. Tôi hỏi "Con bị như vầy lâu chưa?" nó mới bảo "Con bị cũng khá lâu rồi, cứ khoảng 1 tuần là con bị giật mà không biết vì sao. Nhưng con không dám nói với cha mẹ, sợ cha mẹ lo lắng". Tôi nghe xong, vội bàn với chồng chạy vạy mượn đỡ một ít tiền đưa con vô Sài Gòn khám" - Chị Tổn kể.

Chị Tổn đưa con vào bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM khám, bác sĩ cho biết Phúc bị u não thái dương và kê đơn thuốc về uống. Thế nhưng, uống mãi vẫn không thấy bớt mà tình trạng hoa mắt, chóng mặt, rối loạn về tầm nhìn và co giật mỗi ngày một nặng hơn. Chị tiếp tục đưa con ra Hà Nội khám bệnh nhưng vẫn không thuyên giảm.

Chị Tổn lặn lội đưa con đi tái vô thuốc hóa trị

Tiếp tục cuộc hành trình giành giật sự sống cho con trai, chị đưa con đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, vì tình trạng bệnh tình nguy hiểm, bác sĩ hội chẩn nhiều lần mới quyết định mổ khối u. Sau đó, bác sĩ chuyển Phúc qua bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để vô thuốc hóa trị, hy vọng có thể chữa lành.

Cuộc sống của gia đình chị Tốn vốn đã phải tiết kiệm từng đồng mới may ra có đủ cái ăn, cái mặc cho con cái. Thế nên khi con lâm bệnh nặng, vợ chồng chị tổn đi vay mượn đủ mọi nơi, chỉ mong cứu chữa được.

"Vợ chồng tôi đi mượn khắp nơi, bà con hàng xóm láng giềng cho đến anh chị em họ hàng, người mượn vài triệu đồng, người mượn được 500 nghìn. Nhiều khi túng thiếu quá, người ta cho tôi mượn 50 nghìn đi được bữa chợ cũng đã quá quý rồi. Ông bà hai bên nội ngoại thương cháu nên đã cho tôi mượn sổ đỏ căn nhà đi cầm cố, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ mong lo cho cháu chữa hết bệnh" - Người mẹ tâm sự

Trên giường bệnh, Phúc vẫn mong ước được quay trở lại trường học, đi học với bạn bè và tiếp tục thực hiện ước mơ

Khó khăn chưa dừng lại ở đó, khi chạy chữa cho cháu chưa được bao lâu, bụng bà nội bị sưng to, đau nhức, không thể đi đứng. Các con đưa đi khám thì phát hiện bệnh ung thư cổ tử cung. Cả gia đình nghẹn ngào, khó khăn chồng chất khó khăn, không còn biết vay mượn ai và việc chạy chữa sẽ đi đến đâu.

Vợ chồng chị phân công nhau chăm sóc hai bà cháu. Anh Hội chăm lo cho mẹ già lâm bệnh nặng, còn chị Tổn chăm sóc cho con trai. Hàng tháng, anh nghỉ làm phụ hồ vài ngày để đưa mẹ vào bệnh viện Ung bướu khám. Khi trở về, chị lại đưa con đi vào bệnh viện Ung Bướu khám và vô thuốc hóa trị. Hiện tại, vợ chồng chị Tổn đã cố gắng vay mượn, cầm cố nhà cửa nhưng tiền bao nhiêu rồi cũng hết, việc điều trị cho hai bà cháu đang rơi vào bế tắc. Người phụ nữ nghèo đành bất lực, khóc nghẹn ngào.

"Em bị u não ác tính còn bà nội mắc ung thư cổ tử cung. Những khi có thể đi đứng được, em vẫn cố gắng phụ giúp mẹ làm việc nhà, để ba mẹ đi phụ hồ kiếm tiền được nhiều tiền hơn. Lúc còn đi học, em cố gắng học thật giỏi để mai sau có công việc ổn định, chăm lo cho ba mẹ. Nhưng bây giờ, em lại là gánh nặng, ba mẹ phải chăm lo cho em.

Em vẫn mong ước một ngày nào đó hết bệnh, được đi học trở lại và thực hiện ước mơ đang dang dở" - Phúc buồn rầu.

“

Mọi đóng góp giúp đỡ em Phạm Hoàng Phúc, quý độc giả vui lòng gửi về: Chị Lê Thị Tổn, số điện thoại: 0985096352

Số tài khoản 4601 2051 04370 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Chủ tài khoản: Phạm Minh Hội (cha em Phúc)

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ em Phúc - Mã số 58

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307

Trân trọng cảm ơn!

“