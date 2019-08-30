Ngày 23/08/2019, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não được người đi đường đưa vào bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Sau 1 tuần điều trị, nam bệnh nhân đã tỉnh, có dấu hiệu phục hồi. Bệnh viện mong mỏi có người thân đến tiếp nhận, cùng bệnh viện chăm sóc và chữa trị.

Ngày 23/08/2019, bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận một nam bệnh nhân (khoảng 25 tuổi) trong tình trạng hôn mê, bị chấn thương sọ não. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân bị tai nạn giao thông và được người đi đường đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương thái dương trái, dập não thái dương phải, máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, máu tụ ngoài màng cứng thái dương trái. Ngay sau đó, ê kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở sọ, giải áp lấy máu tụ bán cầu phải.

Nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não được người đi đường đưa vào bệnh viện Quân y 175 cấp cứu Sau 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy kịch và có những chuyển biến tốt. Tuy nhiên, nam bệnh nhân vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chưa thể nói chuyện được nên nhân viên bệnh viện không thể khai thác các thông tin về nhân thân. Ông Nguyễn Quang Thuấn, ban Bảo vệ an ninh dân vận bệnh viện Quân y 175 thông tin: "Bệnh nhân bị tai nạn giao thông được người đi đường đưa vào đây cấp cứu. Sau khi bác sĩ phẫu thuật và được chăm sóc đặc biệt, nam bệnh nhân đã tỉnh, sức khỏe có chuyển biết khá tốt. Tuy nhiên, sức khỏe bệnh nhân vẫn còn yếu, cần có người thân chăm sóc, vỗ về. Chúng tôi đang tìm cách, cố gắng tìm được người thân để trông nom chăm sóc cho bệnh nhân".

Hiện tại, nam bệnh nhân đã mở mắt, cử động nhẹ từng ngón tay nhưng chưa nói được nên cán bộ bệnh viện chưa thể khai thác các thông tin về tên tuổi, nhân thân. Trong khi các bệnh nhân khác có người thân chăm sóc, hỏi han sức khỏe thì nam bệnh nhân "vô danh" không một người quen biết ở bên cạnh. Nam bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh, sức khỏe có chuyển biết tốt nhưng chưa thể nói chuyện Được biết, cho đến thời điểm này, bệnh viện Quân y 175 đã chi trả các chi phí cứa chữa nam bệnh nhân chưa biết tên bị chấn thương sọ não. Đồng thời, bệnh viện Quân y 175 thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân bị tai nạn rất nặng, chi phí cứu chữa và chăm sóc rất lớn nên đội ngũ y bác sĩ và cán bộ luôn kêu gọi đóng góp từ cộng đồng. Cán bộ bệnh viện cũng tích cực chia sẻ thông tin về tình trạng bệnh nhân để người nhà biết và đến tiếp nhận. Suốt 1 tuần qua, bệnh viện đã đăng tải tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn chưa tìm được người thân cho nam bệnh nhân "vô danh" bị chấn thương sọ não. Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Quân y 175 mong mỏi có người thân đến nhận và cùng chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. “ Quý độc giả biết thông tin liên quan về bệnh nhân hoặc người thân của nam bệnh nhân chưa biết tên xin liên hệ: Anh Nguyễn Quang Thuấn, Ban Bảo vệ an ninh dân vận bệnh viện Quân y 175 để tiếp nhận, cùng bệnh viện chăm sóc và điều trị. Điện thoại: 0378891986. Mọi đóng góp ủng hộ nam nhân vô danh, quý độc giả vui lòng gửi về: Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) Số tài khoản: 2011100038004 - Ngân hàng Quân đội (MB Bank) Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Nội dung: Ủng hộ nam bệnh nhân vô danh 25 tuổi, Khoa khoa Cấp Cứu Lưu (A2), Bệnh viện Quân y 175 Bộ quốc phòng Hoặc liên hệ anh Nguyễn Quang Thuấn, Ban Bảo vệ an ninh dân vận Điện thoại: 0378891986 Hoặc vui lòng gửi về: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP.HCM Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM Nội dung: Giúp đỡ nam bệnh nhân vô danh - BV Quân y 175 - Mã số 59 Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về: Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM Số tài khoản: 040 01 37 0038 251 Loại tiền: USD Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch. Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003 Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307 Trân trọng cảm ơn! “

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