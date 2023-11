Quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng, già trước tuổi chỉ vì thường xuyên uống 3 loại nước

Thói quen uống các loại thức uống này thường xuyên sẽ khiến bạn già đi trông thấy đấy, không muốn 'già trước tuổi' tốt nhất nên 'tránh xa' càng nhanh càng tốt.

Nước ngọt có gas

Nước ngọt có gas chứa một lượng lớn đường và ít hoặc không có chất dinh dưỡng thường làm tăng lượng calo và nếu sử dụng nhiều có thể dẫn đến tăng cân theo thời gian.

Theo khuyến cáo của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ: Nếu bạn tiêu thụ đường mỗi ngày sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Trong khi đó, trung bình trong một lon nước ngọt 350 ml chứa 39 gram đường. Chính vì vậy, bạn hãy hạn chế uống nước ngọt, thay vào đó hãy bổ sung nhiều nước lọc cho cơ thể.

Trà sữa

Đã có nhiều cảnh báo về mối nguy hiểm của trà sữa đối với sức khỏe, nhưng đây vẫn là thức uống "quyến rũ" các chị em. Uống nhiều trà sữa không những gây bệnh béo phì, thiếu hụt chất dinh dưỡng mà còn phá hủy làn da.

Thức uống này chứa quá nhiều đường, tiêu thụ quá nhiều sẽ gây kích ứng trên da, suy giảm lượng elastin và collagen của cơ thể. Trong khi đó, collagen và elastin là những protein chính, có vai trò duy trì làn da mềm mại, mịn màng, dẻo dai và săn chắc.

Rượu

Mặc dù trong rượu không có nhiều đường nhưng nó vẫn có thể khiến bạn già đi nhanh hơn theo cách khác.

Theo Eat This Not That, da của bạn mỏng hơn và khô hơn khi bạn già đi và các yếu tố bên ngoài có thể đẩy nhanh quá trình này. Một phần do tác dụng khử nước của rượu, nó có làm cho da có nhiều nếp nhăn hơn khi tiêu thụ một lượng lớn theo thời gian.

Rượu cũng có thể gây ra một số vấn đề cho gan, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Ngoài ra, rượu còn làm giảm chất lượng giấc ngủ trong thời gian dài, khiến hệ thống miễn dịch suy yếu.

Vì sao tắm sau khi ăn lại là hành động đầu độc cơ thể thường bị ngăn cấm? Tất cả chúng ta thường cảm thấy lười biếng và ăn sáng trước khi đi tắm, sau đó nhanh chóng đi tắm cho một cuộc họp khẩn cấp. Nhưng khi chúng ta tắm dưới vòi hoa sen, nó sẽ làm hạ nhiệt độ cơ thể và làm chậm toàn bộ quá trình tiêu hóa và đây là lý do tại sao tắm ngay sau bữa ăn được coi là không lành mạnh cho cơ thể. Ông cha ta cũng khuyên rằng nên tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới ăn các món ăn.

