Tin giải trí HOT nhất tuần: Elly Trần chính thức ký đơn ly hôn sau loạt đấu tố với chồng Tây, Hồ Bích Trâm chính thức hạ sinh quý tử đầu lòng, xúc động trong ngày giỗ 2 năm của nghệ sĩ Chí Tài

Hồ Bích Trâm chính thức hạ sinh quý tử đầu lòng, không quên nhắn nhủ một câu đầy cảm động, Elly Trần chính thức ký đơn ly hôn sau loạt "đấu tố' ồn ào với chồng Tây, Harri Won liên tục đi bệnh viện,...là những tin giải trí đáng chú ý trong tuần qua.

Hồ Bích Trâm chính thức hạ sinh quý tử đầu lòng, không quên nhắn nhủ một câu đầy cảm động Mới đây, vào chiều 9/12, Hồ Bích Trâm đã đăng tải bàn tay nhỏ nhắn của quý tử đầu lòng trên mạng xã hội nhằm thông báo đã vượt cạn thành công. Nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Con Lion chào mấy cô ạ! Cưng lắm luôn. Chào mừng con đến với thế giới này. Các cô chúc con ngoan ngoãn hen". Hồ Bích Trâm hạ sinh quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV Ngoài ra, cô còn lập một tài khoản mạng xã hội cho con trai cách đây vài ngày trước. Xem chi tiết.

Xúc động trong ngày giỗ 2 năm của nghệ sĩ Chí Tài, bà xã Phương Loan để lộ câu nói xót xa: "Buồn nhưng không khóc" Với nhiều người yêu mến và theo dõi cố nghệ sĩ Chí Tài hẳn biết được rằng ngày 9/12 là ngày giỗ năm thứ 2 của anh. Cho đến thời điểm này, nhiều khán giả vẫn không tin người nghệ sĩ ấy đã ra đi mãi mãi. Trên trang cá nhân của bà chủ Trung tâm Thúy Nga ở Mỹ vừa đăng đàn bức ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài thời miệt mài còn lao động nghệ thuật. Bà xã nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet Ở phần bình luận, khán giả vô tình thấy vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đã vào để lại chia sẻ đầy xót xa. Xem chi tiết.

Hà Trí Quang và bạn trai xúc động giây phút nhìn thấy 2 con chào đời, dân mạng đồng loạt chúc mừng 2 'ông bố bỉm sữa' Sáng ngày 9/12, diễn viên Hà Trí Quang và bạn trai đồng giới Thanh Đoàn cho biết, cặp song sinh (1 trai, 1 gái) của họ vừa chào đời. Có mặt tại bệnh viện, cặp đôi không giấu được xúc động khi nhìn thấy 2 thiên thần nhỏ lọt lòng. Được biết, Hà Trí Quang và bạn trai nhờ phương pháp mang thai hộ để có con. Hà Trí Quang và bạn trai đồng giới thông báo cặp song sinh chào đời - Ảnh: Internet Trước đó, ngày 7/12, cả 2 đã khởi hành sang Thái để bắt đầu cuộc sống bỉm sữa. Xem chi tiết. Elly Trần chính thức ký đơn ly hôn sau loạt "đấu tố' ồn ào với chồng Tây Tuần qua, Elly Trần đã chia sẻ khoảnh khắc cô đặt bút ký đơn ly hôn với chồng Tây. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô đến gặp luật sư để trao đối về quyết định ly hồn chồng Tây. Các giấy tờ về thủ tục ly hôn cũng đã được chuẩn bị sẵn. Elly Trần đến gặp luật sư để trao đổi về thủ tục ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình FBNV Bên cạnh đó, điều mà Elly lo lắng chính là không được sống cùng hai con. Xem chi tiết. Hari Won liên tục đi bệnh viện, chia sẻ tâm trạng khiến khán giả lo lắng Thời gian gần đây, Hari Won liên tục có bài đăng liên quan tới sức khỏe, thu hút sự quan tâm của CĐM. Khoe ảnh ngồi chờ tới lượt khám, bà xã Trấn Thành ngán ngẩm: "Đi bệnh viện riết, giờ vô cảm xúc". Bên cạnh đó, người hâm mộ mong cô mạnh mẽ để vượt qua bệnh tật. Hari Won không cảm xúc vì đi bệnh viện quá nhiều - Ảnh: FBNV Từ khi phát hiện bệnh tình, Hari Won đi về giữa Việt Nam và Hàn Quốc kết hợp làm việc và chữa trị chứng liệt cơ mặt. Xem chi tiết.

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