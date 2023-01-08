Tin giải trí HOT nhất tuần: Bắt gặp cảnh Phương Oanh tình tứ Shark Bình trên đường phố Châu Âu, hàng loạt sao Việt khóc thương cho số phận bé trai 10 tuổi, hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý trong Táo Quân 2023

Có thể thấy, Phương Oanh và Shark Bình không muốn công khai chuyến du lịch cùng nhau. Xem chi tiết.

Trong tuần qua, trên các hội nhóm của mạng xã hội đã lan truyền thêm hình ảnh về Shark Bình và Phương Oanh trong chuyến du lịch Châu Âu của cả hai. Đó là khoảnh khắc cả hai đi dạo mua sắm ở khu phố sầm uất. Phương Oanh còn tập trung cao độ để chụp cho bạn trai doanh nhân một bức ảnh thật ưng ý.

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường đã có chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống của bản thân. Theo đó, nữ MC dặn lòng phải tu tâm sửa chữa sai lầm, nữ MC cũng công khai liệt kê hàng loạt những bệnh tình mình đã có và sẽ có nguy cơ mắc phải.

Hình ảnh Cát Tường tại bệnh viện - Ảnh: FBNV

Để kiểm soát bệnh tật, Cát Tường thường xuyên phải đi khám sức khỏe định kì. Xem chi tiết.

Hoa hậu Thùy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng cùng hàng loạt sao Việt khóc thương cho số phận đen đủi của bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp

Tối ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó CT UBND tỉnh Đồng Tháp đã xác nhận tin bé Hạo Nam - 10 tuổi đã tử vong sau khi rơi xuống trụ ống bê tông ở công trình cầu Rọc Sen. Hiện cơ quan chức năng đang tìm cách đưa thi thể cậu bé xấu số lên mặt đất.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cũng như bao người, hàng loạt sao Việt cũng đã có những động thái khác nhau để tiễn biệt bé Hạo Nam. Xem chi tiết.

Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong Táo Quân 2023

Táo Quân 2023 đã chính thức bước vào buổi ghi hình đầu tiên vào tối ngày 6/1 tại Cung văn hóa hữu nghị Viết - Xô Hà Nội. Năm nay chương trình kỉ niệm 20 năm lên sóng truyền hình vì thế hình thức thể hiện sẽ khác biệt hơn so với mọi năm. Sẽ không còn hình thức chầu trời báo cáo như thường thấy mà sẽ thay bằng cuộc thi ý tưởng của các Táo.

Nghệ sĩ Công Lý dù sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng tham gia chương trình. Xem chi tiết.

Elly Trần công khai thương hại kẻ thứ ba, tiết lộ chồng cũ đã có tình mới còn là fan của mình

Thời gian vừa qua, Elly Trần đã khiến dư luận không khỏi xôn xao khi cô không ngại công khai góc khuất hôn nhân đầy sóng gió giữa mình và người chồng Tây lên mạng xã hội. Kết thúc sau 10 năm chịu đựng, Elly Trần nuôi 2 con là bé Cadie và Alfie. Trong tuần qua, trên trang cá nhân, cô nhắc thẳng tên người yêu của chồng với những hành động mà người này gây ra cho cuộc sống của cô.

Nữ diễn viên cho biết suốt thời gian qua, người tình của chồng cô đã lập nick ảo để tấn công cô. Xem chi tiết.