Elly Trần công khai 'thương hại' kẻ thứ 3, tiết lộ chồng cũ đã có tình mới còn là fan của mình

Hậu trường 02/01/2023 20:01

Theo chia sẻ mới đây của Elly Trần, chồng cũ của cô hiện đã có mối quan hệ mới và cô gái này còn là người hâm mộ của mình.

Thời gian vừa qua, Elly Trần đã khiến dư luận không khỏi xôn xao khi cô không ngại công khai góc khuất hôn nhân đầy sóng gió của mình với người chồng Tây lên mạng xã hội. Kết thúc sau 10 năm chịu đựng, Elly Trần nuôi 2 con là bé Cadie và Alfie khôn lớn. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân cô nhắc thẳng tên người yêu của chồng với những hành động mà người này đã gây ra cho cuộc sống của cô.

Elly Trần công khai 'thương hại' kẻ thứ 3, tiết lộ chồng cũ đã có tình mới còn là fan của mình - Ảnh 1

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Elly Trần đăng dòng trạng thái đề cập đến chồng Tây và "tiểu tam". Nữ diễn viên cho biết suốt thời gian qua, người tình của chồng cô đã lập nick ảo để tấn công cô: "Không ấy khi mình đã dám lập 8000 tài khoản giả đi chửi vợ chính thất của người ta (tính đến tận giây phút này) rồi thì mình nên mạnh mẽ để xài acc chính của mình luôn được không T.Đ em yêu? Có thì có nói chị đưa em đi massage nha. Chị bao em được nên em không cần dùng thẻ của chồng chị đâu nè. Bao em là tiết kiệm tiền cho chồng chị nên chị hạnh phúc lắm luôn á. Người làm đúng không cần núp lùm em yêu nhé. Tính ra em làm khó chị ghê luôn á T".

Không chỉ thế, cựu hot girl còn tiết lộ cực sốc về chuyện chồng lại có nhân tình mới: "Em có biết chồng chị chia sẻ với chị cách đây không lâu là sẽ đá em văng vách và đang có người mới - tình cờ người mới của chồng chị cũng là fan chị không cục cưng?".

Elly Trần công khai 'thương hại' kẻ thứ 3, tiết lộ chồng cũ đã có tình mới còn là fan của mình - Ảnh 2

Nữ diễn viên cho biết chồng đã đồng ý ly hôn. Tuy nhiên lí do D.F nộp đơn khiến người đẹp không khỏi phẫn  Cụ thể Elly Trần cho rằng đã bị chồng "vu khống": "Em đã gặp toà và nhận được thông tin chồng em cũng muốn ly hôn và lý do anh ấy ghi trong đơn là: "Em đòi của anh ấy 5 tỷ đồng vì em thua lỗ chứng khoán. Là một người không sợ dấu ngu nên khi đọc đơn em đã hỏi thẩm phán "Nhưng rốt cuộc chứng khoán là như thế nào vậy ạ?". Hiện tại, câu chuyện hôn nhân của Elly Trần vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm và theo dõi.

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Dù còn nhỏ nhưng quý tử nhà Elly Trần vô cùng hiểu chuyện, nghe lời tâm sự của cậu bé khiến ai cũng phải nghẹn ngào.

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