Tâm sự xúc động của con trai 7 tuổi với Elly Trần sau khi bố mẹ ly hôn: 'Mong mẹ có thể gặp được người tốt hơn'

Hậu trường 31/12/2022 13:36

Dù còn nhỏ nhưng quý tử nhà Elly Trần vô cùng hiểu chuyện, nghe lời tâm sự của cậu bé khiến ai cũng phải nghẹn ngào.

Sau khi quyết định ly hôn chồng Tây, Elly Trần dành trọn thời gian ở bên cạnh và chăm sóc cho 2 con. Mới đây, Elly Trần cho biết cô rất tự hào khi có 2 con ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nữ diễn viên vừa phải làm ba, vừa làm mẹ để dạy dỗ, chăm lo cho 2 con.

Tâm sự xúc động của con trai 7 tuổi với Elly Trần sau khi bố mẹ ly hôn: 'Mong mẹ có thể gặp được người tốt hơn' - Ảnh 1

Mới đây, Elly Trần đã tiết lộ về hai con sau việc bố mẹ ly hôn. Theo đó, Elly Trần cho biết, hai nhóc tỳ nhà cô rất hiểu chuyện dù còn nhỏ và nữ diễn viên cũng tự hào vì điều này. Đặc biệt, Elly Trần còn chia sẻ, ái nữ hiện 8 tuổi nhưng đã là chỗ dựa tinh thần cho mẹ.

Elly Trần tiết lộ, cô nhiều lần tâm sự với con và cậu bé đã bảo lại rằng: “Sao mami không mua một chiếc váy đẹp, ra ngoài ngoài đường chơi và có thể gặp được người tốt hơn nè”. Các con luôn ủng hộ mẹ có tình mới để xứng đáng được hạnh phúc hơn nhưng thời gian này cô muốn dành hoàn toàn thời gian chăm các con và cho công việc.

Tâm sự xúc động của con trai 7 tuổi với Elly Trần sau khi bố mẹ ly hôn: 'Mong mẹ có thể gặp được người tốt hơn' - Ảnh 2

Có con gái lai Tây sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng Elly Trần vẫn quyết không cho bé đi thi Hoa hậu trong tương lai. Người đẹp bày tỏ: "Nếu nói ra thì có lẽ Elly sẽ có đủ 'gạch' xây nhà lầu (cười). Theo quan điểm cá nhân, ở Việt Nam hiện tại, 1m2 có 5 cô Hoa hậu. Mẹ tôi còn nói vui: 'Bây giờ tìm người bình thường còn khó hơn tìm Hoa hậu nữa'".

Tâm sự xúc động của con trai 7 tuổi với Elly Trần sau khi bố mẹ ly hôn: 'Mong mẹ có thể gặp được người tốt hơn' - Ảnh 3

Elly Trần vừa qua vướng vào ồn ào với chồng Tây vì anh ngoại tình, thậm chí còn cắt chu cấp. Elly Trần cho biết vốn định giữ kín chuyện chồng có người khác cho đến khi 2 con đủ 18 tuổi, mọi thứ bỗng đi qua giới hạn chịu đựng của chị khiến "giọt nước tràn ly". Do vậy, hot girl quyết định công khai câu chuyện đời tư lên mạng xã hội.

Tâm sự xúc động của con trai 7 tuổi với Elly Trần sau khi bố mẹ ly hôn: 'Mong mẹ có thể gặp được người tốt hơn' - Ảnh 4

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho biết chồng đã đồng ý ly hôn. Tuy nhiên chồng Tây nộp đơn ly hôn với lý do cô đòi 5 tỷ đồng vì thua lỗ chứng khoán. Hành động "vu khống" của chồng khiến nữ diễn viên không khỏi phẫn nộ. 

Hiện tại, mọi nhất cử nhất động liên quan đến ồn ào tình cảm giữa Elly Trần và chồng vẫn đang là chủ đề dư luận bàn tán. 

Chồng Tây của Elly Trần đệ đơn ly hôn lên toà với lý do tiền nong gây sốc

Chồng Tây của Elly Trần đệ đơn ly hôn lên toà với lý do tiền nong gây sốc

Elly Trần cho biết, bản thân không ngờ người từng chung chăn gối lại nói dối trắng trợn về cô như thế.

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