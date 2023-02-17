Thời điểm cân nặng khủng hoảng nhất là khi Thủy Tiên chỉ cao 1m70 nhưng lại nặng đến 127kg, chính vì thế cô còn được mệnh danh là "hot girl trăm ký".

Ngô Thủy Tiên sinh năm 1995 tại Hà Nội. Kể từ sau khi đoạt giải Á quân tại chương trình Bước nhảy ngàn cân vào năm 2017, Thủy Tiên càng được nhiều người chú ý, quan tâm hơn.

Mặc dù không phải là một tên tuổi đình đám trong giới showbiz nhưng mọi quá trình giảm cân của Thủy Tiên đều được cư dân mạng dõi theo. Sau 3 tháng khổ luyện tại chương trình Bước nhảy ngàn cân, Thủy Tiên đã từng bước chinh phục được cân nặng của mình, giảm từ 127kg xuống chỉ còn 84kg.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả với vai diễn "Liễu" - em chồng chảnh chọe của Thu Quỳnh trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con.

Thủy Tiên cho biết cô áp dụng chế độ giảm cân từ tháng 9/2020. "Tôi không uống thuốc giảm cân. Tôi kết hợp chế độ ăn và tập luyện phù hợp với cơ thể. Thực ra, tôi không ăn kiêng khắc nghiệt như mọi người nghĩ. Tôi chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, hạn chế ăn đường và tinh bột. Với bữa tối, tôi thường ăn rau củ, thịt bò hoặc ức gà. Điều mình cần quan tâm là lượng calo nạp vào cơ thể sao cho phù hợp. Trong một tuần, tôi sẽ cho phép bản thân được ăn thoải mái một lần", diễn viên sinh năm 1995 chia sẻ.

Về chế độ tập luyện, Thủy Tiên kể trước đây cô tập cardio. Từ tháng 9/2020, cô chuyển sang tập tạ. Phương pháp này giúp cô giảm cân nhưng cơ thể vẫn săn chắc.

"Tôi tập theo chế độ của huấn luyện viên, 5 buổi/tuần, nâng dần từ nhẹ đến nặng. Những ngày đầu, tôi cảm thấy rất mệt. Sau khoảng 2 tuần, tôi mới quen. Bây giờ, tôi squat với tạ khoảng 70-80 kg. Ngoài ra, tôi cũng chạy hoặc đi bộ hàng ngày. Trước đây, mỗi ngày tôi đi bộ 15.000 bước".

Thủy Tiên chia sẻ thêm cô không đặt mục tiêu cụ thể phải chạm mốc cân nặng bao nhiêu. Cô đặt từng mốc nhỏ để giảm dần. Chẳng hạn, từ 80 kg, cô sẽ giảm xuống 75 kg rồi 70 kg.

Liễu của Về nhà đi con quan niệm giảm cân là quá trình lâu dài và cần kiên trì. Bởi cô cũng dễ bị tăng cân trở lại.

"Khi tham gia chương trình Bước nhảy ngàn cân cách đây vài năm, tôi đã giảm khá nhiều, về mốc 86 kg rồi. Nhưng sau đó lại tăng. Cân nặng cứ lên xuống như vậy, nên tôi nghĩ mình cần bền bỉ, duy trì. Gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tôi không đi tập được. Do đó, tôi cố gắng chú trọng chế độ ăn hơn".

Thủy Tiên cũng tâm sự sau vai Liễu của Về nhà đi con, cô chưa có cơ hội được đảm nhận thêm những nhân vật thú vị như vậy. Cô hy vọng sự thay đổi ngoại hình lần này có thể mở ra cơ hội mới.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên thì cân nặng của cô đã xuống đến mức 79kg. Hiện tại, "em chồng" Thu Quỳnh vẫn giữ được vóc dáng đáng mơ ước.

Dù vậy nhưng nữ diễn viên vẫn duy trì chế độ ăn khoa học và tập luyện để không tăng cân. Ngắm loạt ảnh mới của Thủy Tiên có thể thấy cô nàng đã có bước ngoặt về ngoại hình. Thời gian qua, ít thấy Thủy Tiên xuất hiện trên truyền hình là bởi cô tập trung việc phát triển kinh doanh online các mặt hàng thời trang dành cho người ngoại cỡ.