Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người

Tin tức giải trí 17/02/2023 06:11

Miss Charm 2023 khép lại với vương miện thuộc về Luma Russo - đại diện đến từ Brazil, người sở hữu nhan sắc đẹp miễn chê.

Chung kết Miss Charm 2023 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) được tổ chức ở Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào tối 16/2. Vượt qua 37 thí sinh, Luma Russo - đại diện Brazil - đăng quang hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Philippines và Indonesia.

Ngoài các giải chính, ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh Campuchia (Trang phục dân tộc đẹp nhất) và Nam Sudan (Trình diễn áo dài đẹp nhất).

Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 1
Top 3 Miss Charm 2023. Ảnh: Missosology.

Với nhan sắc nổi bật, phần thể hiện tốt ở đêm thi cuối, chiến thắng của Russo không gây tranh luận. Cô vỡ òa hạnh phúc khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của Miss Charm 2023.

Người đẹp không giấu được sự xúc động và niềm hạnh phúc lớn lao khi nhận hoa và chiếc vương miện mang tính biểu tượng của cuộc thi từ tay siêu mẫu Lan Khuê và Mireia Lalaguna - Hoa hậu Thế giới 2015.

Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 2
Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 3

Cùng với chiếc vương miện đắt giá, tân hoa hậu nhận được khoản tiền mặt trị giá 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng) cùng nhiều phần thưởng giá trị khác.

Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 4

Hình thể chuẩn mực trong vòng thi áo tắm của nàng hậu nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ, nhiều người ưu ái gọi cô là thiên thần latin của đường đua sắc đẹp đầu tiên tại Việt Nam. 

Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 5
Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 6
Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 7
Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 8

Theo đó, tân hoa hậu Luma Russo gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo. Cô cao 1,68m, số đo ba vòng nóng bỏng 89-61-92. Nhan sắc vạn người mê được xem là điểm mạnh cùng lối ứng xử thuyết phục. Luma Russo được người hâm mộ ưu ái gọi là thiên thần latin nhờ nhan sắc bùng nổ trong đêm chung kết và thời khắc đăng quang. 

Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 9
Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 10

Trong phần trả lời ứng xử top 3, thí sinh nhận được câu hỏi: "Khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, bạn nghĩ điều gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Bạn sống vì điều gì?", đại diện Brazil trả lời trôi chảy, đủ ý. Cô nói: "Nếu chỉ có một từ để hình dung, tôi sẽ dùng từ 'tự do'. Tự do ở đây có nghĩa rằng chúng ta có thể đi du lịch, học tập, làm bất kỳ điều gì mình mong muốn. Chúng ta có thể trau dồi kiến thức, văn hóa để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Thiên thần latin đăng quang Miss Charm tại Việt Nam: Nhan sắc xinh đẹp say đắm lòng người - Ảnh 11

Đêm chung kết Miss Charm 2023 khép lại với khoảnh khắc mỹ nhân Brazil sải những bước chân đầu tiên trong nhiệm kỳ hoa hậu và nhận những lời chúc mừng từ các bạn cùng thi và đông đảo khán giả.

Chiến thắng của Luma Russo hoàn toàn thuyết phục, tuy nhiên, một bộ phận khán giả cũng bày tỏ bất ngờ bởi trong bảng dự đoán của chuyên trang Missosology trước giờ G, người đẹp Brazil lại không có tên trong danh sách ứng viên tiềm năng. Trong khi đó, Thanh Thanh Huyền được dự đoán giành ngôi vị á hậu 1, song cuối cùng cô trượt top 10.

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Từ khóa:   Miss Charm Thanh Thanh Huyền Luma Russo

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