Dân mạng Việt Nam nói gì khi Thanh Thanh Huyền 'trắng tay' tại Miss Charm 2023?

Ngoài các giải chính, ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh Campuchia (Trang phục dân tộc đẹp nhất) và Nam Sudan (Trình diễn áo dài đẹp nhất).

Tối 16/2 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế - diễn ra tại Nhà hát Hòa bình, TP.HCM. Cuộc thi sắc đẹp có sự tham gia của 38 quốc gia. Đại diện Việt Nam là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền . Vượt qua 37 thí sinh, Luma Russo - đại diện Brazil - đăng quang hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Philippines và Indonesia.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam Thanh Thanh Huyền đã dừng chân tại Top 20+1 nhờ bình chọn của khán giả.

Thanh Thanh Huyền dừng lại ở vị trí Top 20+1.

Đa số ý kiến cho rằng, kết quả của cuộc thi là rất công bằng và hợp lý bởi những đại diện lọt vào Top 10 đều xứng đáng. Khán giả ghi nhận những nỗ lực của Thanh Thanh Huyền nhưng dừng lại ở vị trí Top 20+1 là phù hợp với cô. Bởi dù sở hữu profile ấn tượng, nhưng nếu so sánh về kĩ năng catwalk lẫn kinh nghiệm với các "chiến binh nghìn máu" khác, nữ MC vẫn khá lép vế.

Bên cạnh đó, một bộ phận netizen tỏ ra tiếc nuối cho đại diện Việt Nam. Cư dân mạng cho rằng người đẹp xứng đáng tiến sâu hơn, đặc biệt là khi cô được các chuyên gia sắc đẹp của Missosology đánh giá cao.

Miss Charm được tổ chức lần đầu tại Việt Nam với mong muốn quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Cuộc thi được công bố ra mắt từ năm 2019 nhưng phải trì hoãn tổ chức hai lần vì dịch Covid-19.

Ban đầu, cuộc thi dự kiến có 40 thí sinh tham dự. Tuy nhiên, đại diện Nigeria tuyên bố rút lui, trong khi người đẹp đến từ Ethiopia bị ban tổ chức gạch tên vì thiếu trách nhiệm.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Miss Charm bị phản ứng về công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Đến chung kết, đêm thi vẫn khiến khán giả bức xúc vì nhiều lỗi đáng tiếc.