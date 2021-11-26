Thiều Bảo Trâm tung clip uốn éo khoe body nóng bỏng "mlem mlem" khiến fans toát mồ hôi hột

Diện áo 2 dây tiệp màu da nên dân tình cứ ngỡ người đẹp đang bán nude.

Tối qua (25/11), Thiều Bảo Trâm khiến fans tỉnh cả ngủ khi đăng tải đoạn clip ngắn trên trang cá nhân khoe body thon thả, gợi cảm đến nghẹt thở. Chỉ bởi góc quay mờ mờ ảo ảo và trang phục thiếu vải cô đang mặc mà nhiều dân mạng còn tưởng cô đang bán nude.

"Đường cong chữ S" của nữ ca sĩ khiến dân tình "xịt máu mũi".

Giữa ồn ào tình cảm với Sơn Tùng MTP những ngày qua, người đẹp vẫn đang tỏ thái độ thờ ơ, như không có chuyện gì kể cả có tin cho rằng nam ca sĩ sắp kết hôn với tân binh. Dù vậy, nhất cử nhất động của Thiều Bảo Trâm vẫn bị các netizen soi tới tấp.

Cô nàng đăng một đoạn clip ngắn để chúc ngủ ngon nhưng gây choáng khi phô diễn đôi chân dài miên man, vòng 3 nảy nở, eo thon săn chắc. Tuy nhiên chỉ mới lướt qua chắc nhiều người sẽ lầm tưởng cô đang mặc mỗi chiếc quần short siêu ngắn, phần thân trên thì để nude hoàn toàn. Thực tế là cô đang mặc một chiếc áo bó sát 2 dây có màu gần với màu da nên dễ gây hiểu lầm.

Dù không sở hữu chiều cao vượt trội nhưng tình tin đồn một thời của Sơn Tùng MTP lại có body săn chắc khiến nhiều người ghen tỵ.

Cô nàng ăn theo chế độ và tập luyện thường xuyên để có được vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Thiều Bảo Trâm từng nói về dự định kết hôn ở tuổi 33 giữa tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ Câu trả lời của Thiều Bảo Trâm cách đây không lâu được cư dân mạng "đào lại" giữa tâm bão tin đồn Sơn Tùng sắp lấy vợ, lộ nhiều "hint" đặc biệt với Hải Tú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-bao-tram-tung-clip-uon-eo-khoe-body-nong-bong-mlem-mlem-khien-fans-toat-mo-hoi-hot-438624.html