Sau khi được giải oan, Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng tiếp tục theo đuổi kiện tụng với đối tượng này

Chiều 23/1, theo nguồn tin từ Vnexpress, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng , Thuỷ Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa,... không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020.

Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục theo đuổi việc kiện tụng với những ai từng vu khống mình

Đến trưa nay (24/1), trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải hình ảnh giấy mời từ Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương. Trong đó, nam ca sĩ cho biết sẽ có động thái xử lý với cá nhân, tổ chức có hành vi bôi nhọ danh dự anh thời gian qua: "Chào cả nhà, Hưng xin chia sẻ một vài thông tin tiếp theo về việc Hưng đang phối hợp với cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý những đối tượng đã vu khống, thoá mạ Hưng trong suốt thời gian qua. Hưng vẫn đang âm thầm làm việc với cơ quan điều tra suốt hơn 4 tháng qua. Tất cả những bình luận sai sự thật, những livestream chửi bới xúc phạm và vu khống Hưng đều có thu thập lại hết và gửi đến cơ quan điều tra theo đúng trình tự.