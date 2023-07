Sau khi được giải oan, Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng tiếp tục theo đuổi kiện tụng với đối tượng này

Chiều 23/1, theo nguồn tin từ Vnexpress, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa,... không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020.

Nam ca sĩ tung bằng chứng cho thấy bản thân vẫn không bỏ cuộc

Hưng cũng đã có 3 buổi làm việc với Công an Bình Dương và buổi gần nhất là 19/1/2022 với sự có mặt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. Tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc và những thống kê thiệt hại về công việc, tinh thần Hưng đã trực tiếp gửi và làm việc đầy đủ với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương. Trong thời gian tới, phía Công an cần thêm chứng cứ hay trao đổi gì, Hưng sẽ tích cực phối hợp và làm việc tới cùng để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này, những người đang ngày ngày livestream thách thức pháp luật, vu khống người khác ắt sẽ phải chịu trách nhiệm đích đáng. Hưng hi vọng sớm có kết quả từ phía Công an tỉnh Bình Dương để mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hưng!".

Hiện, sau khi nhận được kết quả điều tra của Bộ Công an, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang miệt mài trên hành trình kiện tụng. Thời gian tới sẽ có thêm nhiều tình tiết bất ngờ hơn nữa.