Sau khi được giải oan, Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng tiếp tục theo đuổi kiện tụng với đối tượng này

Giải trí 24/01/2022 15:51

Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng cho thấy anh sẽ tiếp tục kiện tụng đến cùng những người hạ nhục mình.

Chiều 23/1, theo nguồn tin từ Vnexpress, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa,... không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020. 

Sau khi được giải oan, Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng tiếp tục theo đuổi kiện tụng với đối tượng này - Ảnh 1

Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục theo đuổi việc kiện tụng với những ai từng vu khống mình 

Đến trưa nay (24/1), trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải hình ảnh giấy mời từ Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương. Trong đó, nam ca sĩ cho biết sẽ có động thái xử lý với cá nhân, tổ chức có hành vi bôi nhọ danh dự anh thời gian qua: "Chào cả nhà, Hưng xin chia sẻ một vài thông tin tiếp theo về việc Hưng đang phối hợp với cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý những đối tượng đã vu khống, thoá mạ Hưng trong suốt thời gian qua. Hưng vẫn đang âm thầm làm việc với cơ quan điều tra suốt hơn 4 tháng qua. Tất cả những bình luận sai sự thật, những livestream chửi bới xúc phạm và vu khống Hưng đều có thu thập lại hết và gửi đến cơ quan điều tra theo đúng trình tự.

Sau khi được giải oan, Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng tiếp tục theo đuổi kiện tụng với đối tượng này - Ảnh 2

 Nam ca sĩ tung bằng chứng cho thấy bản thân vẫn không bỏ cuộc

Hưng cũng đã có 3 buổi làm việc với Công an Bình Dương và buổi gần nhất là 19/1/2022 với sự có mặt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. Tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc và những thống kê thiệt hại về công việc, tinh thần Hưng đã trực tiếp gửi và làm việc đầy đủ với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương. Trong thời gian tới, phía Công an cần thêm chứng cứ hay trao đổi gì, Hưng sẽ tích cực phối hợp và làm việc tới cùng để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này, những người đang ngày ngày livestream thách thức pháp luật, vu khống người khác ắt sẽ phải chịu trách nhiệm đích đáng. Hưng hi vọng sớm có kết quả từ phía Công an tỉnh Bình Dương để mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hưng!".

Hiện, sau khi nhận được kết quả điều tra của Bộ Công an, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang miệt mài trên hành trình kiện tụng. Thời gian tới sẽ có thêm nhiều tình tiết bất ngờ hơn nữa.

Nhìn lại 'drama' từ thiện náo loạn cõi mạng những tháng cuối năm: Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục khởi kiện, Thủy Tiên 'thời gian qua khó khăn chồng chất'

Nhìn lại 'drama' từ thiện náo loạn cõi mạng những tháng cuối năm: Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục khởi kiện, Thủy Tiên 'thời gian qua khó khăn chồng chất'

Mới đây, sau khi Bộ Công an có kết luận: Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành... không gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện, những sao Việt này cũng đã đồng loạt có động thái đáng chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng sao Việt sao

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 44 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 54 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy