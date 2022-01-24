Sau khi được giải oan, Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng tiếp tục theo đuổi kiện tụng với đối tượng này

Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng cho thấy anh sẽ tiếp tục kiện tụng đến cùng những người hạ nhục mình.
- Đàm Vĩnh Hưng âm thầm thu thập bằng chứng vi phạm của bà Phương Hằng suốt 4 tháng qua, đang làm việc với công an để xử lý
- Sau thời gian bị vu khống ăn chặn từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng được minh oan
Chiều 23/1, theo nguồn tin từ Vnexpress, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa,... không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020.
Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục theo đuổi việc kiện tụng với những ai từng vu khống mình
Đến trưa nay (24/1), trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải hình ảnh giấy mời từ Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương. Trong đó, nam ca sĩ cho biết sẽ có động thái xử lý với cá nhân, tổ chức có hành vi bôi nhọ danh dự anh thời gian qua: "Chào cả nhà, Hưng xin chia sẻ một vài thông tin tiếp theo về việc Hưng đang phối hợp với cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý những đối tượng đã vu khống, thoá mạ Hưng trong suốt thời gian qua. Hưng vẫn đang âm thầm làm việc với cơ quan điều tra suốt hơn 4 tháng qua. Tất cả những bình luận sai sự thật, những livestream chửi bới xúc phạm và vu khống Hưng đều có thu thập lại hết và gửi đến cơ quan điều tra theo đúng trình tự.
Hưng cũng đã có 3 buổi làm việc với Công an Bình Dương và buổi gần nhất là 19/1/2022 với sự có mặt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. Tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc và những thống kê thiệt hại về công việc, tinh thần Hưng đã trực tiếp gửi và làm việc đầy đủ với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương. Trong thời gian tới, phía Công an cần thêm chứng cứ hay trao đổi gì, Hưng sẽ tích cực phối hợp và làm việc tới cùng để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này, những người đang ngày ngày livestream thách thức pháp luật, vu khống người khác ắt sẽ phải chịu trách nhiệm đích đáng. Hưng hi vọng sớm có kết quả từ phía Công an tỉnh Bình Dương để mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hưng!".
Hiện, sau khi nhận được kết quả điều tra của Bộ Công an, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang miệt mài trên hành trình kiện tụng. Thời gian tới sẽ có thêm nhiều tình tiết bất ngờ hơn nữa.