Trả lời với Tuổi Trẻ Online, đại diện của Đàm Vĩnh Hưng cho biết vừa nhận được thông báo hôm 23/1. Người này cho biết ca sĩ là một người nóng tính, một năm qua anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc trước rất nhiều chỉ trích từ dư luận để đợi tới hôm nay.

Vừa nhận được thông báo tối ngày 23/1, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ cảm xúc vui mừng trên Facebook cá nhân sau một thời gian dài chờ kết quả. Cụ thể nam ca sĩ viết:

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

"Sau một thời gian dài phối hợp cùng các cơ quan chức năng để khẳng định sự minh bạch cho bản thân mình thì đến nay đã có kết quả: Hưng hoàn toàn vô tội, không hề làm bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật hay sai trái với lòng mình. Cảm ơn các cơ quan chức năng đã ráo riết làm việc, xác minh các chứng cứ, các hoạt động từ thiện để có được câu trả lời thoả đáng cho tất cả các khán giả, mạnh thường quân đã đóng góp, quan tâm về sự việc này!

Hưng cũng muốn nói thêm rằng những đối tượng đã livestream nhục mạ, vu khống Hưng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tương xứng với hành vi mà họ đã thực hiện và câu chuyện vẫn đang được tiến hành đúng theo các thủ tục pháp lý. Hưng sẽ không dừng lại cho đến khi nào những đối tượng xấu đó bị trừng phạt và đền bù tất cả những tổn thất về công việc, tinh thần mà Hưng phải chịu đựng suốt thời gian qua..."

Nam ca sĩ quyết tâm khởi kiện theo đúng thủ tục pháp lý.

Về phía Thủy Tiên, cô chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nữ ca sĩ cũng đã biết thông báo từ Bộ Công an, hiện đang gửi qua đường bưu điện. Cô tâm sự với thời gian vừa qua thực sự rất khó khăn với gia đình mình.

"Lúc đó tôi thấy mọi người tiêu cực quá, mọi thứ thật kinh khủng. Tôi rối lắm. Công việc của chúng tôi gần như mất hết. Nhiều khi nghĩ, tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại có thể dựng chuyện mà mình không biết gì để nói như vậy" - Thủy Tiên nói.

Được biết, trong đợt bão lũ năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên huy động được số tiền ủng hộ lớn nhất. Cô liên tục đối diện hàng loạt ý kiến nghi ngờ về số tiền và cách giải ngân.

Nhiều nghệ sĩ trong nước sau đó như MC Trấn Thành, Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng vướng scandal liên quan chuyện công khai thu chi, sao kê khi làm thiện nguyện thời gian qua. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tố cáo kêu gọi được số tiền thiện nguyện gấp nhiều lần con số 1,8 tỷ công bố.

Như vậy, sau hàng loạt lùm xùm từ thiện vừa qua giờ đây cũng đã dần được làm rõ. Tất cả những nghệ sĩ này cũng đã dần dần quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Ảnh: FBNV, chụp màn hình.