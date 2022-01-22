Giữa lúc dư luận 'bán tín bán nghi' về phát ngôn của bà chủ Đại Nam, MXH rò rỉ bức ảnh nghi vấn cố NS Chí Tài từng được Võ Hoàng Yên chữa trị?

Hình ảnh từng được Thúy Nga chia sẻ thời gian trước, có nhắc đến việc cố NS Chí Tài đi khám bệnh tại nhà Võ Hoàng Yên đang khiến dư luận vô cùng xôn xao.
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Trong một livestream mới đây, bà Phương Hằng gây sốc khi phát ngôn cực gắt về cố nghệ sĩ Chí Tài và nam danh hài Hoài Linh. Cụ thể, nữ đại gia tuyên bố: "Riêng Chí Tài ch*t dưới tay Võ Hoàng Yên chứ không đâu xa hết á. Cũng bấm huyệt về 2 - 3 ngày sau đột quỵ luôn. Hoài Linh biệt tích không dám lên tiếng vì sợ liên lụy cái chết của Chí Tài".
Trong lúc đang bán tín bán nghi về tin đồn này, trên MXH bất ngờ đào lại hình ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài cùng Hoài Linh thân thiết bên ông Võ Hoàng Yên.
Theo đó, hình ảnh từng được Thúy Nga chia sẻ thời gian trước, có nhắc đến việc cố NS Chí Tài đi khám bệnh tại nhà Võ Hoàng Yên.
Trong ảnh, ông Võ Hoàng Yên ngồi giữa, bên cạnh có Hoài Linh, Chí Tài và một số anh chị em nghệ sĩ khác.
Ngay lập tức bức ảnh đã khiến dư luận xôn xao bàn tán tiếp tục về phát ngôn trước đó của bà Phương Hằng. Được biết, chiều 9/12, diễn viên Chí Tài qua đời khoảng 15h20 tại bệnh viện, sau khi bị đột quỵ tại chung cư ông đang sống.
Thuở sinh thời, Chí Tài và Hoài Linh chính là "cặp bài trùng" của sân khấu hài và làng điện ảnh Việt Nam. Cặp anh em thân thiết đã hợp tác với nhau và gắn bó hơn 20 năm. Chính vì vậy, thông tin mà nữ đại gia Đại Nam tuyên bố trên livestream đến nay vẫn đang khiến dư luận tranh cãi lớn.