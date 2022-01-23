Sau thời gian bị vu khống ăn chặn từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng được minh oan

Giải trí 23/01/2022 23:00

Đàm Vĩnh Hưng đã tung bằng chứng được cơ quan chức năng minh oan.

Năm 2021 là năm hạn với nhiều sao hạng A của showbiz Việt khi vướng vào lùm xùm từ thiện. Tháng 5/2021, danh hài Hoài Linh bất ngờ bị 1 nữ CEO và khán giả "réo gọi" vì chậm giải ngân số tiền hơn 15 tỷ đồng do nhà hảo tâm gửi đến để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hồi tháng 10/2020. Tiếp đó, nhiều nghệ sĩ khác như: Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng... cũng bị lôi vào vụ ồn ào này.

Chiều ngàyn 23/1, sau một thời gian dài điều tra, viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã xác nhận quyết định của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an xác nhận các nghệ sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa và mẹ ruột của Hà Hồ không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện. 

Sau thời gian bị vu khống ăn chặn từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng được minh oan - Ảnh 1

Đàm Vĩnh Hưng và nhiều nghệ sĩ được minh oan trong vụ bị tố ăn chặn từ thiện

Sau thời gian bị vu khống ăn chặn từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng được minh oan - Ảnh 2

Sau thời gian bị vu khống ăn chặn từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng được minh oan - Ảnh 3

Đàm Vĩnh Hưng vui mừng đăng tải dòng trạng thái minh oan cho mình

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lại giấy tờ chứng minh mình vô tội đính kèm dòng trạng thái: "Cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng đã được minh oan. Cảm ơn Bộ Công An đã vào cuộc, để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua! Tối nay 20 giờ Hưng sẽ có 1 clip chia sẻ về tin vui này, cũng như những bước tiếp theo để xử lý những cá nhân, tập thể đã vu khống, xúc phạm đến danh dự và uy tín của Đàm Vĩnh Hưng trong suốt thời gian qua!".

Như vậy, tất cả các nghệ sĩ từng vướng ồn ào từ thiện đã được cơ quan chức năng minh oan.

Đàm Vĩnh Hưng khoe cảnh chăm sóc mẹ ruột, lo lắng tình trạng sức khỏe ngày càng yếu của mẹ ở tuổi 74

Đàm Vĩnh Hưng khoe cảnh chăm sóc mẹ ruột, lo lắng tình trạng sức khỏe ngày càng yếu của mẹ ở tuổi 74

Chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc và tự tay làm lại mái tóc mới cho mẹ nhân ngày sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của bà.

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