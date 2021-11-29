Rò rỉ loạt ảnh Hải Tú bụng lùm lùm giữa tin đồn sinh con đầu lòng, dân mạng xôn xao chắc lúc này đang mang bầu

11 tháng ở ẩn không tăm tích và rồi bất chợt trở lại với vẻ ngoài như mẹ bỉm, Hải Tú liên tiếp gặp phải những tin đồn xung quanh chuyện vừa mới sinh con. Thậm chí, dân tình còn đồn đoán cô sinh con đầu lòng cho chủ tịch Sơn Tùng MTP và 2 người chuẩn bị kết hôn vào năm tới.

Có thể thấy, trong bộ ảnh này, vòng 2 to bất thường nên Hải Tú ưu tiên chọn váy rộng thùng thình để che chắn.

Không biết hình ảnh này được chụp từ lúc nào nhưng dân mạng đang đồn đoán, có thể đây là lúc cô mang thai.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng "nàng thơ" của sếp Tùng bị góc chụp "dìm" nên trông tròn trịa khác thường.

Sau thời gian ở ẩn, trở lại làng giải trí Hải Tú liên tục để lộ loạt dấu hiệu như "mẹ bỉm sữa" sau sinh.

Diện mạo mỗi lần xuất hiện của cô nàng đều gây chú ý.

Thông tin về Sơn Tùng MTP và Hải Tú đang thu hút sự chú ý của dân mạng.