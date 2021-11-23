Đâu chỉ có Sơn Tùng và Hải Tú, cả công ty đều đeo nhẫn giống nhau đây này!

Thực chất nhẫn đôi của Sơn Tùng và Hải Tú chỉ là món trang sức tập thể?

Từ chiều qua cho đến sáng nay, dân tình ai nấy đều bàn tán xôn xao khi nhìn thấy bức ảnh hé lộ cho thấy cặp đôi Sơn Tùng và Hải Tú cùng đeo nhẫn đôi, đặc biệt lại là ở ngón áp út. Trước đó, Sơn Tùng còn chia sẻ về bộ ảnh trang sức đắt giá kèm dòng tút "Let's get started.." làm rộ lên nghi vấn anh chuẩn bị kết hôn với gà cưng.

Bức ảnh hôm trước chàng chia sẻ có bộ trang sức gồm chiếc nhẫn đôi cực xịn sò.

Thì hôm sau người ta đã thấy cả 2 cùng đeo chiếc nhẫn có thiết kế y hệt bộ trang sức mà Sơn Tùng đăng tải trên Instagram cá nhân. Phát ngôn cưới vợ của Sơn Tùng lúc này bị "đào" lại: "Tôi ước rằng sau 30 tuổi, mình sẽ có một mái ấm thật sự, bên người mình yêu, với những đứa con, và phụng dưỡng bố mẹ". Nam ca sĩ vướng ngay nghi vấn chuẩn bị kết hôn ở tuổi 28.

Thế nhưng mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện một hình ảnh zoom cận cảnh cho thấy thất cả nhân viên trong công ty MTP đều đeo chiếc nhẫn có thiết kế tương tự. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng, phải chăng chiếc nhẫn chỉ là một món quà tập thể của công ty Sơn Tùng M-TP?

Tuy nhiên đây thực ra chỉ là sản phẩm photoshop, được ai đó cắt ghép mà thôi. Thực tế, ảnh gốc chỉ có Hải Tú và Sơn Tùng M-TP đeo nhẫn giống nhau còn các thành viên còn lại thì không.

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