Tập 2 của Rap Việt mùa 3 vừa lên sóng đã nhận về hàng loạt phản ứng gay gắt của khán giả sau phần trình diễn mang tên "Đóng băng".

Tập 2 Rap Việt mùa 3 hiện đứng đầu top thịnh hành trên YouTube Việt Nam, đạt 1,8 triệu lượt xem sau 12 giờ phát hành. Trong tập này, màn trình diễn của một thí sinh bất ngờ gây tranh cãi và nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. Sự gay gắt xoay quanh màn trình diễn của thí sinh Dubbie - diễn viên Lê Hữu Khương. Theo đó, khi đến phần thi của mình, Lê Hữu Khương xuất hiện trên sân khấu và trình diễn bài Rap có tên gọi "Đóng băng". Bài Rap được anh thể hiện trên nền bản nhạc gốc "Mình cùng nhau đóng băng" của nhạc sĩ Tiên Cookie.

Dubbie xuất hiện trên sân khấu "Rap Việt 2023" ở tập 2 với màn trình diễn gây tranh cãi. Tuy nhiên điều đáng nói ở chỗ, trong phần Rap của tiết mục này, Lê Hữu Khương có thể hiện câu Rap với nội dung nhắc đến cụm từ "người Bác tên Hồ". Mặc dù câu Rap này được đặt trong ngữ cảnh: "Là người con máu đỏ da vàng - Luôn nghiêng mình trước người Bác tên Hồ", ý chỉ sự kính trọng và biết ơn song việc sử dụng cụm từ trên vẫn bị cho là thiếu chuẩn mực và không chuẩn xác. Bên cạnh đó, nhà sản xuất chương trình cũng đã cắt bỏ đi câu từ nhạy cảm trong phần trình diễn của thí sinh này. Lời bài hát chứa những từ nhạy cảm như: "Trời vừa sập tối anh xả vai, đi lượn vòng thành phố nhìn girl xinh lên đồ”; “Các em lại phát thêm rồ, phải ngoan thì mới được phát thêm đồ”; ... Chữ "đồ" trong tiếng lóng của giới trẻ hiện nay có thể hiểu theo nghĩa là chất kích thích, không chỉ là đồ đạc, trang phục.

Khán giả phản ứng gay gắt sau phần trình diễn của Dubbie Lê Hữu Khương. Đặc biệt, một câu hát bị cho là thiếu chuẩn mực khi đề cập đến nhân vật nổi tiếng không liên quan với nội dung của bài hát, không phù hợp phát trên truyền hình. Thậm chí, câu này được cho là cố tình tạo vần điệu tên của nhân vật. Sau khi lên sóng, khán giả đặt câu hỏi về trách nhiệm kiểm duyệt của nhà sản xuất và nhà đài với tiết mục của thí sinh dubbie. Ca từ nhạy cảm trong phần trình diễn cũng được chương trình cắt bỏ. Trước những ý kiến trên, chương trình chưa có phản hồi với truyền thông. Trên kênh YouTube chính thức, nhà sản xuất Rap Việt có động thái cắt bỏ đi câu từ nhạy cảm và không đưa ra lời giải thích cụ thể. Lê Hữu Khương từng thủ vai chính trong phim 'Gái già lắm chiêu V'. Trước đó, Ban tổ chức Rap Việt mùa 3 đã cập nhật những quy định và lưu ý với thí sinh tham dự vòng casting là sử dụng lyric (lời) phải văn minh (không dung tục, mày - tao, 18+…). Nam rapper được biết đến với cái tên Khương Lê (tên thật là Lê Hữu Khương), từng gây chú ý khi vào vai chính trong bộ phim điện ảnh 'Gái già lắm chiêu V'.

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