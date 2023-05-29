'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt

Nhịp sống trẻ 29/05/2023 16:12

Mới đây, khán giả bất ngờ chú ý khi nghe tin 'Quán quân giọng hát Việt nhí' Nguyễn Quang Anh tham gia Rap Việt sau thời gian dài im hơi lặng tiếng hậu đăng quang.

Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001. Cậu bé với gia cảnh khó khăn cùng với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, Quang Anh tham gia Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên năm 2013, là thành viên đội HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Tại chương trình, cậu bé 12 tuổi nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Đêm chung kết, Quang Anh xuất sắc vượt qua đối thủ nặng ký Phương Mỹ Chi để giành ngôi vị Quán quân. 

'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 1
Cậu bé nghèo có niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, Quang Anh tham gia Giọng hát Việt nhí và là học trò của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh 
'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 2
Quang Anh trở thành quán quân Giọng hát Việt, bước ngoặc to lớn đưa nam ca sĩ đến gần hơn với âm nhạc 

Ngày mới đăng quang, Quang Anh trở thành một hiện tượng và được săn đón ở showbiz. Nếu như Á quân Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc sau cuộc thi thì Quang Anh lùi về sau, dành thời gian cho việc học tập, trau dồi kỹ năng.

Cậu thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với mong muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là một nguyên nhân khiến cái tên Quang Anh dần bị khán giả lãng quên, trong khi Phương Mỹ Chi lại nổi đình đám trên các sân khấu lớn nhỏ. 

'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 3
Quang Anh là được xem là ''kỳ phùng địch thủ'' với cô bé dân ca Phương Mỹ Chi 
'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 4
Khác với Phương Mỹ Chi, Quang Anh lùi về sau chuyên tâm học hành và không hoạt động nghệ thuật 

Tuy nhiên, mới đây người hâm mộ phát sốt ''nửa tin nửa ngờ'' khi nam ca sĩ trở thành thí sinh của một chương trình đình đám tại Việt Nam, gây sốt giới trẻ trong những năm gần đây là Rap Việt.

Trong đoạn teaser nhá hàng tập 2, khán giả có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc của ''thần đồng âm nhạc'' năm nào. Người hâm mộ hy vọng đây sẽ là cơ hội lớn cho nam ca sĩ trong hành trình trở lại với khán giả sau hơn 7 năm vắng bóng. 

'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 5
Quang Anh khiến khán giả đứng ngồi không yên khi tham gia Rap Việt mùa 3 

Sau nhiều năm, Quang Anh trở lại đường đua Vpop, cho ra mắt ca khúc Anh đã quen với cô đơn vào cuối năm 2018. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi của nam ca sĩ  trên con đường nghệ thuật, nghệ danh cũng được đổi thành Quang Anh Rhyder. 

'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 6
'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 7
Quang Anh từng có sản phẩm âm nhạc vào năm 2018 mang tên Anh đã quen vơi cô đơn 

Chia sẻ với khán giả, Quang Anh Rhyder cho biết anh luôn có sự pha trộn từ âm nhạc điện tử, trong đó cũng có nhiều phong cách như Rap/HipHop, R&b, Funky, Ballad, Pop, House... Nam ca sĩ thừa nhận bản thân của năm 2013 và hiện tại hầu như đều rất khác nhau về mọi thứ nhưng có một điểm giống nhau đó chính là luôn suy nghĩ và tìm mọi cách để thoát ra khỏi cái bóng của mình. 

'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 8
'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 9
Quang Anh cho biết mình đang cố gắng để thoát ra khỏi cái bóng của bản thân năm nào 

Trở lại sau hơn 7 năm đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình Giọng hát Việt nhí, Quang Anh thay đổi nhiều về ngoại hình lẫn tư duy âm nhạc. Nếu cậu bé 12 ngày trước gây ấn tượng với khán giả với gương mặt tròn, vóc người nhỏ nhắn thì Quang Anh ngày nay cao lớn, trưởng thành.

'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 10
Quang Anh có diện mạo khác lạ so với cậu bé 12 tuổi năm nào 

Gương mặt nam ca sĩ khác lạ hơn, đường nét thon gọn, sống mũi cao. Anh thừa nhận đã can thiệp thẩm mỹ để cải thiện vẻ ngoài, tự tin hơn về ngoại hình khi giao tiếp với khán giả. Giọng ca sinh năm 10X đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống nhằm phát triển sự nghiệp ca hát. 

'Quán quân Giọng hát Việt nhí' đối thủ một thời của Phương Mỹ Chi tham gia Rap Việt - Ảnh 11
Quang Anh thừa nhận bản thân có can thiệp thẩm mỹ để có vẻ ngoài tự tin hơn 
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