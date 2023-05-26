Nam hướng dẫn viên ''Thúy Liễu'' Vĩnh Long gây bão cõi mạng được nhiều người nổi tiếng tìm đến

Gần đây, cộng đồng mạng cực kỳ thích thú với sự duyên dáng và hóm hỉnh của một nam hướng dẫn viên biệt danh ''Thúy Liễu'' tại khu du lịch Vinh Sang - Vĩnh Long.

Nhân vật Thúy Liễu gây bão cộng đồng mạng trong thời gian qua chính là Trần Duy Hiếu, sinh năm 1995. Thúy Liễu đang là nhân viên điều hành tại khu du lịch Vinh Sang - Vĩnh Long và đã có hơn 8 năm kinh nghiệm. Trên các đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, anh chàng gây được ấn tượng trong bộ đồ bà ba, đeo túi cói, đi guốc và tự nhận mình là ''đóa hoa rau muống đồng nở muộn''. Nam hướng dẫn viên Trần Duy Hiếu với biệt danh Thúy Liễu Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe cùng sự hài hước, duyên dáng trên những clip đưa khách đi du lịch Vĩnh Long của Thúy Liễu khiến nhiều người thích thú. Bên cạnh đó, thái độ vui vẻ và cách ứng biến tình huống của anh chàng đẹp trai cũng khiến khán giả nóng lòng muốn gặp một lần.

Thúy Liễu chinh phục du khách bởi sự hoạt ngôn, duyên dáng của mình Đại diện của khu du lịch nơi Thúy Liễu đang làm việc cũng tiết lộ, tuy lâu nay khu du lịch nổi tiếng nhưng trong vòng 1 tháng qua, lượng khách bất ngờ tăng chóng mặt. Chẳng ngoa khi nói, Thúy Liễu đã trở thành biểu tượng mới nổi của khu du lịch, là nhân tố hút khách đến tham quan. Thúy Liễu là một trong những yếu tố hút khách Chia sẻ về biệt danh Thúy Liễu gây "bão mạng", anh Hiếu cho biết: "Khoảng 8 năm trước, trong một lần mình đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thì tình cờ được những nhân viên tại đây đặt cho cái tên này. Cảm thấy thú vị nên mình chọn làm biệt danh nhưng không ngờ chính biệt danh này cũng là điều thu hút và gây ấn tượng với du khách đến vậy".

Thúy Liễu trở thành nam hướng dẫn viên được cả du khách ngoại quốc yêu mến Hiếu còn cho biết thêm, quê mình ở tỉnh Cà Mau nhưng đến tỉnh Vĩnh Long học ngành Việt Nam học tại Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long. Sau khi tốt nghiệp, làm việc tại khu du lịch Vinh Sang tính đến nay đã hơn 8 năm. Hiếu còn chia sẻ thêm sở dĩ bản thân muốn theo học ngành Luật hoặc diễn viên lồng tiếng, tuy nhiên thầy cô cảm thấy anh rất duyên dáng và có tài ăn nói nên thuyết phục anh theo con đường hướng dẫn viên du lịch. Giờ đây, anh được nhiều người biết đến là hướng dẫn viên Thúy Liễu hoạt ngôn. Thúy Liễu chia sẻ trước khi đến với công việc hiện tại anh từng muốn trở thành Luật sư hoặc diễn viên lồng tiếng Không chỉ thu hút người dân, anh còn nhận được sự chú ý của những người nổi tiếng. Cụ thể, nữ siễu mẫu Anh Thư trong một lần đi du lịch tại Vĩnh Long được chính Thúy Liễu làm hướng dẫn viên. Cả 2 có dịp chụp hình chung càng gây cơn sốt mạng xã hội. Thúy Liễu chụp hình chung với siêu mẫu Anh Thư Ngoài Anh Thư, nữ diễn viên Ngọc Lan cùng gia đình cũng đã có dịp ghé qua khu du lịch Vinh Sang - Vĩnh Long để thưởng thức tài ăn nói hài hước của Thúy Liễu. Ngọc Lan cho biết ngoài sự hóm hỉnh của Thúy Liễu mang lại, cô cảm thấy Thúy Liễu rất mộc mạc, giản dị và chân thành đối với tất cả mọi người. Tiếp theo sau đó, Thúy Liễu tiếp tục đón những nghệ sĩ trẻ như Jun Phạm, Ngô Kiến Huy,.... đến thăm. Thúy Liễu có dịp gặp gỡ diễn viên Ngọc Lan và dàn nghệ sĩ trẻ khác Hiện tại, ngoài công việc hướng dẫn viên, Hiếu còn nhận thu lồng tiếng, thu quảng cáo cho những doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Long.

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