Quân A.P 'mang tiền về cho mẹ' tậu cơ ngơi đắt giá, hiện đang là con trai của bà chủ sở hữu căn villa rộng lớn

Chủ nhân bản HIT ''Ai là người thương em'' Quân A.P gần đây khiến người hâm mộ trầm trồ vì tuổi còn rất trẻ đã tặng mẹ được cơ ngơi chục tỷ khiến ai cũng ganh tỵ.

Nam ca sĩ Quân A.P (tên thật là Phạm Anh Quân) anh được biết đến với vai trò là một ca sĩ trẻ của VPop. Vào năm 2016 nam ca sĩ đã tạo cho mình một kênh Youtube sau đó anh đăng tải đoạn video cover bài hát "Đừng ai nhắc về anh ấy" của ca sĩ Trà My Idol và nhận được hiệu ứng tích cực từ những người nghe âm nhạc. Nam ca sĩ 9X trẻ tuổi và tài năng Quân A.P Đến tháng 5/2020 anh cho ra mắt ca khúc ''Ai là người thương em'' nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả Quân A.P chính thức bắt đầu con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ đó.

Thành tích đáng nể từ tác phẩm đầu tay mang tên Ai là người thương em của nam ca sĩ Quân A.P Mới đây nam ca sĩ khiến người hâm mộ phải xuýt xoa về độ giàu có hiện tại của nam ca sĩ. Cụ thể anh đăng ảnh chụp chung với mẹ cùng dòng trạng thái: ''Trên thế gian này, không ai tiêu tiền của mẹ giỏi bằng con", sẽ không có gì đặc biệt khi khung cảnh phía sau là một căn villa vô cùng rộng lớn. Dưới phần bình luận, ca sĩ 9x cho biết, cơ ngơi này do mẹ anh quản lý và anh chính thức là con trai của ''nữ đại gia''. Căn villa rộng lớn mà nam ca sĩ dành tặng mẹ Giọng ca 9X còn cho hay: "Tớ cũng rất hay kéo bạn bè tớ về đây ăn nhậu, câu cá, đánh bi-a"... Nam ca sĩ còn hài hước rằng mình là khách VIP nên không ai tranh phòng được với mình.'' Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ còn trêu nam ca sĩ ''đi hát vì đam mê chứ tiền bạc gì tầm này!''. Tuy nhiên cũng không ít khán giả ngưỡng mộ tài năng của anh, còn quá trẻ đã có cơ ngơi vững chắc

Được biết căn villa rộng lớn được xây ở ngoại thành Hà Nội Trong một lần phỏng vấn với giới truyền thông báo chí Quân A.P chia sẻ: ''Nhà tôi không giàu, nhưng từ xưa, đồ hiệu tôi đã được sắm rồi. Sau này đi hát, tôi mang tiền đi hát về cho mẹ xây dựng hometel (căn hộ kết hợp khách sạn - PV), làm gì mẹ tôi thích'', nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ về tài năng lẫn sự hiếu thuận của bản thân dành cho đáng sinh thành. Quân A.P sở hữu chất giọng dày, trầm ấm vì thế nam ca sĩ nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các tiền bối Từng theo đuổi đam mê ca hát một cách vô thức, trước khi được khán giả gọi là ca sĩ, Quân A.P yêu âm nhạc bằng trái tim hồn nhiên. Hiện tại cuộc sống của anh có nhiều đổi khác kể từ khi thành ca sĩ. Bên cạnh lịch diễn dày đặc, cát-xê của nam ca sĩ cũng tăng vọt, xứng tầm với độ hot, thậm chí anh còn được người hâm mộ ưu ái gọi là ''Hotboy nhạc Việt'' vì sở hữu ngoại hình điển trai và phong cách cá tính. Quân A.P được cho rằng sẽ có thể bức phá nhiều hơn trong con đường sự nghiệp sắp tới

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