Xúc động với dòng vĩnh biệt người thân của Quân A.P, dàn sao Việt gửi lời chia buồn đến nam ca sĩ

Bạn bè và người thân hy vọng giọng ca ''Bông Hoa Đẹp Nhất'' sẽ có thể vượt qua được biến cố này.
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Quân A.P được biết đến như là giọng ca mới nổi của showbiz Việt Nam, thông qua các ca khúc đình đám như ''Bông Hoa Đẹp Nhất'' , ''Ai Là Người Em Thương'',...sở hữu chất giọng lạ nhưng có phần ấm áp khiến anh chàng nhanh chóng có được lượng fan hùng hậu chỉ sau vài năm gia nhập làng giải trí.
Vốn là mẫu người kín tiếng về đời tư nên người hâm mộ rất ít khi thấy anh chàng đăng tải nhiều hình ảnh cuộc sống lên trên MXH như một số ca sĩ nổi tiếng vẫn thường làm. Tuy nhiên vừa qua nam ca sĩ vừa phải thông báo một tin buồn lên trên trang cá nhân của mình.Cụ thể, Quân A.P đăng tải tấm hình nắm tay bà kèm câu nói xúc động: "Bà đi thanh thản nhé, cả một đời cụ thương các con các cháu, ngày xưa mà cứ hết tiền lại qua Hàng Vôi xin bà. Bà an tâm bọn con lớn rồi và bọn con sẽ sống thật tốt và ngẩng cao đầu. Yêu bà nhiều lắm".
Được biết bà của giọng ca ''Ai Là Người Em Thương'' vừa qua đời do tuổi già, chứng kiến những dòng nói tận sâu trong tim của nam ca sĩ nhiều người tỏ ra cực kỳ xúc động trước tình cảm mà Quân A.P dành cho bà của mình. Đồng thời cũng hy vọng anh sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này một cách nhanh chóng.
Phía dưới bài đăng đã có rất nhiều sao Việt nổi tiếng gửi lời động viên đến anh và gia đình. Nam ca sĩ điển trai cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những sự quan tâm đặc biệt từ bạn bè và người hâm mộ.
Hiện bài đăng của Quân A.P vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và lo lắng dành cho anh chàng từ phía fan hâm mộ.