Xúc động với dòng vĩnh biệt người thân của Quân A.P, dàn sao Việt gửi lời chia buồn đến nam ca sĩ

Quân A.P được biết đến như là giọng ca mới nổi của showbiz Việt Nam, thông qua các ca khúc đình đám như ''Bông Hoa Đẹp Nhất'' , ''Ai Là Người Em Thương'',...sở hữu chất giọng lạ nhưng có phần ấm áp khiến anh chàng nhanh chóng có được lượng fan hùng hậu chỉ sau vài năm gia nhập làng giải trí.

Nam ca sĩ Quân AP - Ảnh: Internet

Vốn là mẫu người kín tiếng về đời tư nên người hâm mộ rất ít khi thấy anh chàng đăng tải nhiều hình ảnh cuộc sống lên trên MXH như một số ca sĩ nổi tiếng vẫn thường làm. Tuy nhiên vừa qua nam ca sĩ vừa phải thông báo một tin buồn lên trên trang cá nhân của mình.Cụ thể, Quân A.P đăng tải tấm hình nắm tay bà kèm câu nói xúc động: "Bà đi thanh thản nhé, cả một đời cụ thương các con các cháu, ngày xưa mà cứ hết tiền lại qua Hàng Vôi xin bà. Bà an tâm bọn con lớn rồi và bọn con sẽ sống thật tốt và ngẩng cao đầu. Yêu bà nhiều lắm".