Đi xe ôm công nghệ 48 nghìn, ông xã Hằng 'Túi' chuyển nhầm 50 triệu và cái kết

Trên trang cá nhân của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Dũng - ông xã Hằng "Túi" đã chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười của bản thân khi đi xem công nghệ.

Vừa qua, trên trang cá nhân của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Dũng - ông xã Hằng "Túi" đã chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười của bản thân khi đi xem công nghệ. Theo đó, khi đặt xe với mức cước phí là 48 nghìn đồng, Tiến Dũng chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt, nhưng đến lúc trả tiền thì ông bố 6 con này lại phát hiện ra là mình quên mang ví.

Bài viết của ông xã Hằng 'Túi' - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, ông xã Hằng "Túi" dùng cách chuyển khoản để thanh toán tiền cho tài xế. Anh làm tròn số tiền từ 48 nghìn lên 50 nghìn và chuyển đi nhưng lại mắc một sai lầm tai hại khi bấm nhầm thành 50 triệu. Tiến Dũng đã lên hệ lại với bác tài để xin lại tiền thừa và được người tài xế này thông báo đang bận lái xe, tối về sẽ chuyển khoản lại.

Gia đình Hằng 'Túi' - Ảnh: Internet

Đến tối hôm qua,Tiến Dũng cho biết đến tối qua anh vẫn chưa nhận được lại tiền thừa. "Chắc mai bác ấy chuyển lại thôi cả nhà", ông bố 6 con vẫn lạc quan.

Người tài xế đã chuyển lại tiền cho ông xã Hằng 'Túi ' - Ảnh: FBNV

Cập nhật tình hình, cách đây vài tiếng, ông xã Hằng "Túi" đã thông báo tin vui khi cho biết đã nhận được tiền thừa từ người tài xế. Ngoài ra, Tiến Dũng cũng cho biết đã gửi lời xin lỗi, chuyển lại tiền xe và tiền cà phê như lời cảm ơn cho bác tài xế.

Lời chia sẻ thấm thía của hotmom Hằng Túi sau vụ việc nam sinh ở Hà Nội nhảy lầu tử tự Sau vụ việc nam sinh trường chuyên ở Hà Nội để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử, là một bà mẹ của 6 đứa con, hotmom Hằng Túi đã có những trải lòng về chuyện nuôi con khiến dư luận chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-xe-om-cong-nghe-48-nghin-ong-xa-hang-tui-chuyen-nham-50-trieu-va-cai-ket-471224.html