Đi xe ôm công nghệ 48 nghìn, ông xã Hằng 'Túi' chuyển nhầm 50 triệu và cái kết

Hậu trường 25/05/2022 16:41

Trên trang cá nhân của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Dũng - ông xã Hằng "Túi" đã chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười của bản thân khi đi xem công nghệ.

Vừa qua, trên trang cá nhân của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Dũng - ông xã Hằng "Túi" đã chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười của bản thân khi đi xem công nghệ. Theo đó, khi đặt xe với mức cước phí là 48 nghìn đồng, Tiến Dũng chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt, nhưng đến lúc trả tiền thì ông bố 6 con này lại phát hiện ra là mình quên mang ví.

Đi xe ôm công nghệ 48 nghìn, ông xã Hằng 'Túi' chuyển nhầm 50 triệu và cái kết - Ảnh 1
Bài viết của ông xã Hằng 'Túi' - Ảnh: Chụp màn hình

 

Sau đó, ông xã Hằng "Túi" dùng cách chuyển khoản để thanh toán tiền cho tài xế. Anh làm tròn số tiền từ 48 nghìn lên 50 nghìn và chuyển đi nhưng lại mắc một sai lầm tai hại khi bấm nhầm thành 50 triệu. Tiến Dũng đã lên hệ lại với bác tài để xin lại tiền thừa và được người tài xế này thông báo đang bận lái xe, tối về sẽ chuyển khoản lại.

Đi xe ôm công nghệ 48 nghìn, ông xã Hằng 'Túi' chuyển nhầm 50 triệu và cái kết - Ảnh 2
Gia đình Hằng 'Túi' - Ảnh: Internet

Đến tối hôm qua,Tiến Dũng cho biết đến tối qua anh vẫn chưa nhận được lại tiền thừa. "Chắc mai bác ấy chuyển lại thôi cả nhà", ông bố 6 con vẫn lạc quan.

Đi xe ôm công nghệ 48 nghìn, ông xã Hằng 'Túi' chuyển nhầm 50 triệu và cái kết - Ảnh 3
Người tài xế đã chuyển lại tiền cho ông xã Hằng 'Túi ' - Ảnh: FBNV

Cập nhật tình hình, cách đây vài tiếng, ông xã Hằng "Túi" đã thông báo tin vui khi cho biết đã nhận được tiền thừa từ người tài xế. Ngoài ra, Tiến Dũng cũng cho biết đã gửi lời xin lỗi, chuyển lại tiền xe và tiền cà phê như lời cảm ơn cho bác tài xế.

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