Mỹ Tâm sẽ biểu diễn tại Đại nhạc hội 'I LIKE IT, Korea Milk 2019'

Giải trí 16/06/2019 15:10

Tiếp nối thành công của Đại nhạc hội "I LIKE IT, Korea Milk 2018", sự kiện này sẽ trở lại với khán giả TP. Hồ Chí Minh vào ngày 16/6 tại Nhà hát Hòa Bình với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Hè trở nên sôi động hơn bao giờ hết cùng Đại nhạc hội “I LIKE IT, Korea Milk 2019” tại Nhà hát Hòa Bình (TP. Hồ Chí Minh) ngày 16/6 này khi quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, hoàng tử ballad Bùi Anh Tuấn, các ca sĩ mới xuất hiện lại như Emily, BigDaddy, Justatee, Phương Ly, boyband Uni5 hay mầm non mới nổi Amee.

Chàng hoàng tử ballad Bùi Anh Tuấn vẫn với những bản tình ca da diết như “Nơi tình yêu bắt đầu” hay “Chia tay’” đốn tim fan bằng giọng ca ấm áp. Tham gia sự kiện lần này không thể không nhắc đến cặp đôi Emily và BigDaddy ngọt ngào, say chếnh choáng bên “Mượn rượu tỏ tình” hay “Khi mình xinh thì mình làm gì”.

Bạn còn nhớ bản Forever Alone mà ai cũng nghêu ngao không ngớt của thế hệ 9X? Tại sân khấu Đại nhạc hội “I LIKE IT, Korea Milk 2019” Justatee sẽ đem đến ca khúc này cùng những bản song ca với Phương Ly xinh xắn, đáng yêu. Cùng với đó, những anh chàng điển trai của Uni5 sẽ đem đến các tiết mục cùng vũ đạo sôi động “Come on”, “Vì em là Oxy”. Amee sẽ thả thính "diện rộng" với loạt hit Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường. Cô nàng tân binh sẽ có dịp thể hiện bản lĩnh sân khấu khi lần đầu đứng chung với hàng loạt sao lớn tại đại nhạc hội.

Mỹ Tâm sẽ biểu diễn tại Đại nhạc hội 'I LIKE IT, Korea Milk 2019' - Ảnh 1

Ngoài ra, khách mời tham dự Đại nhạc hội “I LIKE IT, Korea Milk 2019” sẽ được tham gia các hoạt động nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường, chụp hình với bức tường tái chế bằng hộp sữa siêu lớn, hay tặng túi eco, bình nước cá nhân… Đại nhạc hội “I LIKE IT, Korea Milk 2019” được tổ chức với sự tài trợ của Hiệp Hội Sữa Hàn Quốc. 

Mỹ Tâm sẽ biểu diễn tại Đại nhạc hội 'I LIKE IT, Korea Milk 2019' - Ảnh 2

Để tham dự sự kiện, các bạn chỉ cần tham gia mini game tại Fanpage https://www.facebook.com/ilikeitkoreamilk.; nhận vé mời miễn phí hoặc liên hệ với các FC để đăng ký vé. Ngoài ra, trong ngày tổ chức sự kiện, bạn cũng có thể nhận vé mời bằng cách check in và hashtag.

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