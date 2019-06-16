Vừa vào tù, Khải 'Về nhà đi con' đã tiết lộ cái kết bất ngờ cho câu hỏi: Có tán lại Huệ khi ra trại?

Sau hơn 40 tập phát sóng, Trọng Hùng - vai Khải trong "Về nhà đi con" đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng.

Sau 45 tập phát sóng, bộ phim Về nhà đi con ngày càng nhận được sự yêu mến của công chúng cả nước. Ở mỗi tập phim, khán giả lại hồi hộp theo dõi những tình tiết kịch tính, hấp dẫn qua số phận của từng nhân vật. Sau khi "Về nhà đi con" tập mới nhất khép lại, công chúng an lòng vì cuối cùng cô chị cả Huệ cũng được giải thoát, ly hôn với người chồng cờ bạc, vũ phu. Diễn viên Trọng Hùng (vai Khải) phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Với những sai lầm của mình... ... Khải vào tù trong sự ăn năn, hối lỗi. Đây cũng là cảnh cuối của anh trong phim Về nhà đi con - Ảnh: Internet Sau khi kết thúc vai diễn của mình, nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân bài viết cảm ơn đoàn phim và khán giả: "Trọng Hùng xin cảm ơn gia đình đoàn phim 'Về nhà đi con', cảm ơn các anh đã cho Hùng cơ hội để thực hiện niềm đam mê và cảm ơn đến tất cả các khán giả đã ủng hộ bộ phim 'Về nhà đi con', ủng hộ Khải!! Cảm ơn vì tất cả".

Trọng Hùng chia sẻ ảnh bên đoàn phim và nói lời cảm ơn - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, dòng tâm sự của anh thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Bài viết nhận về gần 5 ngàn lượt like và bình luận. Đa số mọi người dành lời khen cho diễn xuất của anh trong phim. Vậy là Khải sẽ không trở lại tán Huệ sau khi ra tù vì vai diễn của anh đã kết thúc - Ảnh: FBNV Anh nhận được nhiều lời khen vì khả năng diễn xuất của mình - Ảnh: FBNV Nam diễn viên nhận được rất nhiều câu hỏi tò mò về kết phim. Đặc biệt, khi được một fan hỏi: "Thế xong có đoạn anh Khải ra tù tán lại chị Huệ không anh ơi', ngay lập tức Trọng Hùng tiết lộ: "Khải phải trả giá về những sai lầm của mình em à". Đây có lẽ là cái kết hợp lý nhất cho người chồng thiếu tài nhưng nhiều tật xấu của Huệ.

Chuyện xúc động trên phim trường 'Về nhà đi con' Khi đang quay những cảnh cuối cùng của phim "Về nhà đi con", các thành viên đã khiến NSƯT Trung Anh vai bố Sơn bất ngờ, xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-vao-tu-khai-ve-nha-di-con-da-tiet-lo-cai-ket-bat-ngo-cho-cau-hoi-co-tan-lai-hue-khi-ra-trai-328269.html