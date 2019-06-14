Để lộ điểm đặc biệt của Thư trong 'Về nhà đi con', Bảo Thanh khiến dân mạng phấn khích tột độ

Diễn viên Bảo Thanh - đảm nhận vai Thư trong "Về nhà đi con" cho biết, chính sự bất cẩn đã khiến nàng "Xính Lao" làm gì cũng thất bại dù tự tin có thừa.

Sau hơn 40 tập phát sóng, bộ phim Về nhà đi con đang "làm mưa làm gió" với những tình tiết gay cấn, hấp dẫn đến nghẹt thở ở từng tuyến nhân vật. Kết thúc "Về nhà đi con" tập hôm qua, sau khi khóc hết nước mắt vì lấy phải người chồng cờ bạc, ghen tuông thì cuối cùng chị cả Huệ đã được tự do khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Với cặp đôi Thư - Vũ, khán giả vẫn đang theo dõi những diễn biến mới của phim. Dù có nhiều bất đồng, hay tranh cãi nhưng đây vẫn là cặp đôi được yêu thích nhất. Khán giả vẫn mong đợi một cái kết viên mãn cho cả hai.

Thư - Vũ đang là cặp đôi được khán giả trông đợi nhất phim - Ảnh: Internet Với sức nóng của phim Về nhà đi con đang lan tỏa khắp nơi, mới đây diễn viên Bảo Thanh vừa có những chia sẻ thú vị về cảm xúc của mình khi đảm nhận vai diễn này. Cô viết: "Thư rất thương bố và lo cho gia đình của mình. Đó là xuất phát điểm cho những quan niệm sống, cho suy nghĩ và hành động của cô ấy khi trưởng thành. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bố vẫn luôn là người mà cô ấy ưu tiên, thương yêu và lo lắng. Nhưng cô ấy lại cũng chính là người khiến cho bố phải bận tâm nhiều nhất".

Số phận của ba cô con gái nhà ông Sơn trong 'Về nhà đi con' đang dần được hé lộ trong từng tập phim - Ảnh: Internet Ngay từ khi mới đọc kịch bản, Bảo Thanh đã cảm nhận được tính cách của Thư. Dù còn rất ngô nghê, nhưng Thư lại quá hiếu thắng, thích thể hiện mình và chính điều này đã khiến cô liên tiếp bị thất bại: "Sau khi đọc kịch bản phim Về nhà đi con, tôi thấy Thư là một cô gái thực sự còn rất ngô nghê trong chuyện tình yêu, ngô nghê trong chính cuộc đời mà cô ấy đang sống. Bạn thấy đấy, cô ấy cứ khua môi múa mép như thể bản thân giỏi lắm. Nhưng thực chất cô ấy làm gì cũng thất bại, làm gì cũng hỏng. Chỉ vì tính bất cẩn, hiếu thắng và quá tự tin của mình nên Thư đã có rất nhiều bài học nhớ đời”. Chưa biết kết cục ra sao nhưng dân mạng vẫn tích cực 'đẩy thuyền' cho Thư - Vũ - Ảnh: FBNV Những chia sẻ của nữ diễn viên thu hút rất nhiều phản hồi từ người hâm mộ. Cô nhận về vô số câu hỏi, đặc biệt là cái kết của cô nàng "Xính Lao" và Vũ.

"Về nhà đi con" tập 44: Khải làm điều không tưởng này sau khi ly hôn Huệ khiến khán giả ngã ngửa Điều đúng đắn Khải làm trong tập 44 "Về nhà đi con" khiến cho cả ông Sơn lẫn Huệ đều cảm thấy xót xa vì những lùm xùm xảy ra giữa 2 nhà trong quá khứ.

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