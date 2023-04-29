Khánh Thi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại khi mang thai bé thứ ba

Giải trí 29/04/2023 07:50

Dù có những dấu hiệu đáng lo khi mang thai lần ba, thế nhưng Khánh Thi luôn được chồng chăm sóc tận tình.

Chỉ vài tháng sau lễ cưới, Khánh Thi vui mừng thông báo đang mang thai lần ba. Mới đây nhất, trong lần trò chuyện với truyền thông, Khánh Thi đã có những tiết lộ về sức khoẻ bản thân khi mang thai lần ba. 

Khánh Thi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại khi mang thai bé thứ ba - Ảnh 1
Khánh Thi vui mừng thông báo đang mang thai lần ba - Ảnh: Internet

Khánh Thi nói rằng vừa mới có bầu lần ba thì cơ thể cô rất mệt, hơn nữa sau đợt Covid sức khoẻ của cô cũng đã đi xuống. Có một điều rất quan trọng mà nữ kiện tướng phải nhìn nhận là hiện tại cô đã 41 tuổi, người ta thường nói sau 37 tuổi thì không nên sinh em bé, nhưng cô lại thích sinh con. Cô nghĩ mình là một vận động viên thì có thừa về sức khoẻ cho nên không quá lo lắm. Nhưng lần mang thai này mới chỉ từ tháng thứ nhất đến tháng thứ tư mà cô nghén rất nhiều, vật vã và hành đến cả Phan Hiển. Khánh Thi chia sẻ là cô thích được ăn, được ngủ và thích được cáu nên chồng rất áp lực. 

Khánh Thi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại khi mang thai bé thứ ba - Ảnh 2
 Lần mang thai này mới chỉ từ tháng thứ nhất đến tháng thứ tư mà cô nghén rất nhiều, vật vã và hành đến cả Phan Hiển - Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ của Khánh Thi, cô cho biết bản thân rất mệt, nghén nhiều trong suốt hành trình mang thai. Tuy vậy, cô may mắn khi có chồng luôn bên cạnh yêu thương và chiều chuộng.

Sau 13 năm gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi đã chính thức "nên duyên vợ chồng" bằng một lễ cưới đẹp như mơ dưới sự chứng kiến và chúc phúc từ người thân cùng đông đảo bạn bè thân thiết vào tháng 12/2022. Hậu kết hôn không lâu, vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển đã vô cùng hạnh phúc thông báo tổ ấm nhỏ của gia đình sắp chào đón nhóc tỳ thứ ba khiến người hâm mộ được phen phấn khích.

Khánh Thi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại khi mang thai bé thứ ba - Ảnh 3
Hậu kết hôn không lâu, vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển đã vô cùng hạnh phúc thông báo tổ ấm nhỏ của gia đình sắp chào đón nhóc tỳ thứ ba - Ảnh: FBNV

Mặc dù đang ở những tháng đầu thai kỳ, tuy nhiên có thể thấy, Khánh Thi vẫn rất chăm chỉ xuất hiện trước ống kính và tham gia các hoạt động lớn, nhỏ cùng Phan Hiển. Mới đây, cộng đồng mạng đang rần rần chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "Kiện tướng dancesport" được ông xã liên tục chăm sóc, hỏi han khi tham dự sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen.

Khánh Thi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại khi mang thai bé thứ ba - Ảnh 4
Khánh Thi vẫn rất chăm chỉ xuất hiện trước ống kính và tham gia các hoạt động lớn, nhỏ cùng Phan Hiển - Ảnh: Internet

Nhìn lại hành trình yêu đương đầy khó khăn của Khánh Thi - Phan Hiển, hẳn sẽ có không ít người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Vượt qua mọi định kiến về tuổi tác cùng những lời nói không hay, cặp đôi vẫn quyết tâm sánh vai đi tiếp đoạn đường phía trước cùng "nửa kia" trong niềm vui và sự hạnh phúc.

Khánh Thi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại khi mang thai bé thứ ba - Ảnh 5
Vượt qua mọi định kiến về tuổi tác cùng những lời nói không hay, cặp đôi vẫn quyết tâm sánh vai đi tiếp đoạn đường phía trước - Ảnh: Internet

Khánh Thi và Phan Hiển hiện có với nhau 2 người con, "đủ nếp đủ tẻ" là Kubi và Anna. Hai nhóc tì càng lớn càng tài giỏi, sở hữu ngoại hình ưu tú. Trong đám cưới của Khánh Thi - Phan Hiển, Kubi và Anna cũng có màn xuất hiện gây chú ý, hạnh phúc chứng kiến thời khắc trọng đại của bố mẹ.

Khánh Thi bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại khi mang thai bé thứ ba - Ảnh 6
Khánh Thi và Phan Hiển hiện có với nhau 2 người con, "đủ nếp đủ tẻ" là Kubi và Anna - Ảnh: FBNV
Khánh Thi - Phan Hiển 'tình bể bình' tại sự kiện khiến dân tình 'phát hờn'

Khánh Thi - Phan Hiển 'tình bể bình' tại sự kiện khiến dân tình 'phát hờn'

Mới đây, khoảnh khắc 'tình bể bình' của Khánh Thi - Phan Hiển tại một sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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