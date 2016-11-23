Hot girl Ngân Pokemon 98 lần đầu tiết lộ 'chuyện ấy'

- Khi sở hữu vòng 1 "khủng" mình cảm thấy vô cùng tự tin hơn. Ngân thường bị bạn bè chọc ghẹo vì vòng 1 quá khổ của mình. Thỉnh thoảng mình mặc áo sơ mi hay bị bung nút ở ngực khi đi học.

Sở hữu vòng 1 “khủng” như vậy có khiến Ngân gặp trở ngại gì trong sinh hoạt hàng ngày không? Ngân có thể kể một vài kỷ niệm vui hay trớ trêu khi sở hữu vòng 1 như vậy?

- Mình khẳng định vòng 1 của mình không can thiệp dao kéo. Mình nghĩ nếu các bạn biết chăm chút vòng một của mình thì khả năng để có 1 bộ ngực như ý muốn là điều dễ dàng.

Nhiều bình luận cho rằng, vòng 1 của Ngân có sự can thiệp của thẩm mỹ nên mới được như vậy? Bạn nghĩ gì?

Theo Ngân, nam giới sẽ thích một cô gái có vòng 1 đầy đặn hay 1 cô gái với vòng 1 khiêm tốn?

- Mình nghĩ đa phần nam giới đều thích những cô gái có vòng 1 đều đặn.

Không ít ý kiến nhận định rằng, những con gái thích sexy, hở bạo… thì thuộc dạng dễ giải, ăn chơi… Ngân nhận định điều này như thế nào?

- Khi đánh giá 1 con người thì không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài vì mỗi người mỗi tính cách. Kín đáo chưa chắc ngoan hiền, hở bạo chưa chắc không ngoan.

Ngân từng nói mình là người khá ngoan, nhiều người khó tin vào điều này?

- Cuộc sống của mỗi người đâu phải ai cũng biết hết được. Ngân ngoan hay không thì có gia đình, bạn bè mình biết. Còn dư luận bàn tán sao Ngân không thể kiểm soát hết được. Miễn mình thấy hài lòng và sống thật với bản thân.

Hiện Ngân có người yêu chưa? Mẫu người lý tưởng của Ngân ra sao?

- Hiện tại mình chưa có người yêu. Ngân yêu theo cách tự nhiên, cảm thấy thích và hợp với mình thì yêu thôi.

Sở hữu vẻ xinh đẹp, sexy chắc hẳn Ngân có nhiều đại gia theo đuổi? bạn có nhận được nhiều lời gọi mời không?

- Hiện tại có rất nhiều người theo đuổi nhưng mình chỉ muốn dành thời gian cho đam mê của mình.

Với 1 cô gái trẻ như Ngân thì “chuyện ấy” có thực sự quan trọng không?

- Đối với mình chuyện ấy thực sự quan trọng và chỉ xảy ra với người mình có tình cảm.

Kế hoạch sắp tới của Ngân là gì?

- Mình đang theo đuổi ước mơ diễn xuất, ca hát và DJ.

Quan điểm sống của Ngân?

- Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, chỉ có bạn mới biết mình là ai.

Câu nói bạn tâm đắc nhất?

- Cảm ơn những câu chửi của người đời, tôi mới nhận ra mình rất giỏi.

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