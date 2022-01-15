Giữa bão scandal ly hôn của Diệp Lâm Anh, Thanh Thúy "vạch mặt" bản chất của tiểu tam

Giải trí 15/01/2022 11:17

Sau các chủ đề dễ nhai, cuối cùng Thanh Thuý cũng động chạm chuyện ngoại tình và tiểu tam trong talkshow của riêng mình.

Trong tập 4 của chit-chat show Ola Cô Thuý, một mối nguy khác khiến các gia đình tan vỡ đã được gọi tên, “ngoại tình”. Vợ chồng Thanh Thuý - Đức Thịnh đã tạo ra những tình huống vừa hài hước vừa éo le để đi đến gốc rễ của chủ đề này và đưa ra những giải pháp để hạn chế tối đa nguy cơ đổ vỡ vì “người thứ ba”.

Tại sao đàn ông lại hay có “bồ nhí”? Đầu tiên là bản năng thích chinh phục, khám phá cái mới của đàn ông. Tiếp đến là quan niệm “5 thê 7 thiếp” đã có từ ngày xưa, khiến các anh nghĩ chuyện có nhiều vợ là bình thường. Thứ ba, mấy anh chồng cứ nghĩ họ chỉ cần lo cho gia đình đầy đủ, biết chùi mép sau khi ăn vụng, về nhà với vợ thì có thể coi là không chuyện gì xảy ra.

Giữa bão scandal ly hôn của Diệp Lâm Anh, Thanh Thúy 'vạch mặt' bản chất của tiểu tam - Ảnh 1

Giữa bão scandal ly hôn của Diệp Lâm Anh, Thanh Thúy 'vạch mặt' bản chất của tiểu tam - Ảnh 2

Thanh Thúy vạch trần bản chất của tiểu tam

Đối với loại đàn ông trăng hoa, lăng nhăng, ăn tạp, đụng đâu hốt đó… khi dính chuyện “ngoại tình” thì cô Thuý chỉ có một câu cho các chị là “bỏ liền, bỏ ngay lập tức”. Nhưng có những ông chồng rất thương vợ con, đàng hoàng, đạo đức vẫn không thoát khỏi vấn nạn này vì trong sự phát triển của xã hội, đã xuất hiện một thế lực hắc ám có sức hút mạnh mẽ, khiến các anh dù có tốt đẹp đến đâu cũng dễ dàng rơi vào bẫy nhền nhện. Ở thời hiện đại, khái niệm này được gọi với cái tên mỹ miều “Sugar Baby”. Hiện tượng này liên tục được đưa lên màn ảnh từ các tựa phim nổi tiếng như “Kiều Nữ và Đại Gia” hay gần đây là loạt series về các dạng “bố đường”. Với hình thức này, người bạn trai hay chính là daddy sẽ chu cấp cho bạn gái - baby một khoản tiền nhất định mỗi tháng, và để đáp lại tiền "nuôi" hàng tháng, bạn gái cũng sẽ làm theo một số yêu cầu của bạn trai. Sau khi thỏa thuận, hầu hết các mối quan hệ sugar daddy - sugar baby sẽ bao gồm đi ăn, đi chơi và nhu cầu chính là về tình dục. Cô Thuý khẳng định : “Thật chất đây là mại dâm trá hình, núp bóng dưới mối quan hệ hợp pháp.

Nếu như, “thiếu thốn vật chất” là lời biện minh của Sugar Baby, thì các “Tuesday” lại vịn vào chuyện “tình yêu thật lòng” để cướp chồng người khác. Một kiểu tình cảm khiến bản thân không thể cưỡng lại và cực kỳ dễ lấy được lòng thương cảm của cánh mày râu. Rồi các cô “trà xanh”, với vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh dễ vỡ như những “em gái mưa” cần được che chở. Đến khi bị phát hiện thì, “em nào biết em nào có hay”, đâu có ngờ là ảnh có vợ rồi. Những cô gái này như “nai vàng ngơ ngác đạp nát lá vàng khô”.

Giữa bão scandal ly hôn của Diệp Lâm Anh, Thanh Thúy 'vạch mặt' bản chất của tiểu tam - Ảnh 3

Giữa bão scandal ly hôn của Diệp Lâm Anh, Thanh Thúy 'vạch mặt' bản chất của tiểu tam - Ảnh 4

Cô còn đưa ra lời khuyên cho hội chị em 

Khi rơi vào tình huống chồng có nhân tình, Thanh Thuý khuyên các mẹ hãy cực kỳ bình tĩnh, không nên giận quá mất khôn rồi đi đánh ghen ào ào làm mất thanh danh, thể diện của chồng mình, dễ dẫn đến chuyện li dị không thể cứu vãn. Ngồi xuống kiểm tra lại mình, coi chuyện ra ngoài “ăn phở” có phải hoàn toàn do chồng mình, hay trong đó mình cũng có phần nào trách nhiệm. Từ đó, xoa dịu tâm hồn, tìm cách giải quyết mọi chuyện hợp lý và êm đẹp nhất. Tốt nhất là ngồi xuống, ba mặt một lời, biết cách nói chuyện khéo léo để khiến cho kẻ thứ ba tự động từ bỏ. Hậu ngoại tình, chìa khoá để giải quyết chính là “tha thứ” mở con đường cho chồng về nhà và hãy chắc rằng anh ấy đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ xấu hổ đó. Còn nếu mối quan hệ đi quá xa không thể cứu vãn, hãy chọn cách để bản thân thoải mái nhất, vứt áo ra đi và sống cuộc đời riêng cho chính mình. 

 Ảnh: Tổng hợp

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