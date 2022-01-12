Elly Trần lạ thường với tạo hìnhh "nam tính", nhưng đẹp trai thật chứ không đùa

Giải trí 12/01/2022 10:50

Elly Trần vừa tung tạo hình mới khiến dân mạng dậy sóng.

Mới đây nhất, Elly Trần đã khiến "cõi mạng" dậy sóng khi thay đổi hình tượng, đồng thời tự nhận mình có phần đẹp trai. Nhìn ảnh có thể thấy, nữ diễn viên đã cắt tóc ngắn, thả dáng với trang phục kín đáo nhưng vẫn khoe trọn được đường cong hoàn hảo.

Bên dưới bài đăng, nhiều fan cũng đã để lại bình luận của mình trước bài đăng của Elly Trần. Không chỉ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khoe dáng vẻ nóng bỏng, Elly Trần cũng không ít lần chia sẻ ảnh của hai nhóc tỳ Cadie Mộc Trà và Aflie Túc Mạch.

Elly Trần lạ thường với tạo hìnhh 'nam tính', nhưng đẹp trai thật chứ không đùa - Ảnh 1
Elly Trần lạ thường với tạo hìnhh 'nam tính', nhưng đẹp trai thật chứ không đùa - Ảnh 2
Elly Trần lạ thường với tạo hìnhh 'nam tính', nhưng đẹp trai thật chứ không đùa - Ảnh 3

Elly Trần lạ thường với tạo hìnhh 'nam tính', nhưng đẹp trai thật chứ không đùa - Ảnh 4

Elly Trần khoe bộ ảnh sương sương với tóc ngắn cá tính, lại còn tự khen mình đẹp trai

Sau khi ly hôn, Elly Trần lao vào công việc với nhiều vị trí khác nhau như: người mẫu, diễn viên cho đến MC, song ngày hôm nay, cô nàng bỗng công khai mình "đẹp trai nhất"... Người đẹp cũng được nhận xét thăng hạng nhan sắc và biến hóa nhiều phong cách thời trang hơn trước.

Elly Trần lạ thường với tạo hìnhh 'nam tính', nhưng đẹp trai thật chứ không đùa - Ảnh 5

Elly Trần lạ thường với tạo hìnhh 'nam tính', nhưng đẹp trai thật chứ không đùa - Ảnh 6

Hai con của Elly Trần càng lớn càng kháu khỉnh

Hot Mom Elly Trần ngã quỵ trước “sơ đồ huyết thống” tại Tịnh thất Bồng Lai, muốn làm một điều với “thầy ông nội”?

Hot Mom Elly Trần ngã quỵ trước “sơ đồ huyết thống” tại Tịnh thất Bồng Lai, muốn làm một điều với “thầy ông nội”?

Elly Trần bày tỏ thái độ bức xúc trước vụ việc loạn luân của Tịnh thất Bồng Lai. Thậm chí, khi có người “thương xót” cho "thầy ông nội" Lê Tùng Vân, hot Mom này cũng có cách đáp trả thẳng thắn khiến ai nấy đều câm nín.

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Từ khóa:   Elly Trần Sao Việt

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