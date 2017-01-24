Được nghỉ 3 ngày Hoắc Kiến Hoa vội vã về thăm Lâm Tâm Như và công chúa nhỏ

Bộ phim truyền hình cổ trang được kỳ vọng nhất năm 2017 “Như Ý Truyện” hiện đang được quay tại Bắc Kinh, nhân dịp Tết âm lịch nam diễn viên chính Hoắc Kiến Hoa chỉ có 3 ngày nghỉ phép nên đã vội vã về Đài Loan đón Tết cùng Lâm Tâm Như và công chúa nhỏ.

Như Ý Truyện là bộ phim truyền hình cổ trang được đánh giá là được đầu tư lớn và hứa hẹn sẽ là bom tấn của năm 2017. Bộ phim không chỉ hứa hẹn có nội dung hấp dẫn mà dàn diễn viên tham gia phim cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Ngay từ khi bộ phim công khai diễn viên nam chính, Hoắc Kiến Hoa đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người thì ủng hộ nhưng nhiều người cho rằng nếu đem so sánh với nữ chính Châu Tấn thì nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa không được đánh giá cao bằng.

Mặc dù Lâm Tâm Như mới sinh con gái đầu lòng nhưng Hoắc Kiến Hoa chỉ ở cạnh vợ và con gái trong thời gian Lâm Tâm Như sinh con, còn ngay sau đó Hoắc Kiến Hoa ngay lập tức trở lại trường quay để thực hiện tiếp những cảnh quay còn chưa hoàn thiện. Nhân dịp được nghỉ 3 ngày, nam diễn viên đã tranh thủ trở về Đài Loan cùng vợ con đón Tết.

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