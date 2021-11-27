Được hỗ trợ biệt thự 5 tầng, nghệ sĩ Thương Tín gọi vợ con quay về

"Tôi có gọi cho vợ nói cô ấy trước mắt cứ về căn biệt thự đó ở đi", Thương Tín cho biết đã liên lạc, báo vợ về chỗ ở mới.

Hết bị đột quỵ, Thương Tín lại nhiễm Covid-19, hoàn cành gia đình quá khó khăn, đến mức không còn tiền ăn khiến vợ và con của nam diễn viên phải bỏ nhà đi.

Mới đây, Thương Tín bất ngờ tiết lộ được người quen ở Pháp hỗ trợ chỗ ở tại một biệt thự quận 3 và ngỏ ý mời nam tài tử nổi tiếng một thời chuyển về căn nhà 5 tầng sống đảm nhận việc trông coi. Từ ngày vợ đi, Thương Tín luôn trách móc bản thân không kiếm ra tiền để lo cho người thương yêu. Nhờ nhận được hỗ trợ lớn từ mạnh thường quân này, Thương Tín đã liên lạc, báo vợ về chỗ ở mới ngay lập tức. Anh chia sẻ: "Tôi có gọi cho vợ nói cô ấy trước mắt cứ về căn biệt thự đó ở đi, để coi có khó khăn gì không. Thì vợ tôi cũng nghe lời dẫn con về ở trước. Rồi vài bữa nữa tôi qua."

Gia đình diễn viên Thương Tín.

Được biết, mạnh thường quân này đang đề nghị sẽ chăm sóc cho ông cho đến cuối đời. Hiện tại, Thương Tín đang được điều trị Covid-19 khi sống tại một căn chung cư cũ. Mạnh thường quân đến nhà và tiết lộ nam diễn viên hiện đang có sức khỏe khá ổn định, đi lại bình thường.

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