Không kề cạnh chăm sóc lúc chồng đột quỵ, vợ NS Thương Tín nói rõ lý do: 'Ở lại khổ cả hai vợ chồng, khổ cả con'

Hậu trường 27/11/2021 08:47

Giữa ồn ào của Thương Tín, đoạn clip bà xã nam nghệ sĩ từng lên tiếng phân trần việc không kề cận chồng trong lúc đột quỵ được "đào" lại.

Những ngày qua, ồn ào liên quan đến nghệ sĩ Thương Tín nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, nam diễn viên tâm sự không có tiền chi tiêu, phải nhịn đói nhiều ngày, vợ con cũng bỏ đi. Tuy nhiên, đáng chú ý, trước đó mạnh thường quân đã hỗ trợ, quyên góp ủng hộ cho nam nghệ sĩ với số tiền 800 triệu và chiếc xe hơi. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Thương Tín lại trở về cảnh khó khăn. Điều đó gây nhiều tranh cãi từ phía cư dân mạng. 

Không kề cạnh chăm sóc lúc chồng đột quỵ, vợ NS Thương Tín nói rõ lý do: 'Ở lại khổ cả hai vợ chồng, khổ cả con' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thương Tín chật vật lúc về già - Ảnh: Internet

Giữa lùm xùm bao vây, bà xã nam nghệ sĩ lại bị chỉ trích vì không kề cận chồng lúc khó khăn, Mới đây, đoạn clip, vợ của Thương Tín từng lên tiếng phân trần không kề cạnh chồng lúc đột quỵ được đào lại. Đáng chú ý, chị cũng khẳng định chưa bao giờ bỏ rơi chồng. Vợ kém 32 tuổi của Thương Tín tâm sự:

"Tôi biết, nhiều người đang trách tôi vì khi anh Thương Tín nhập viện không thấy người nhà đâu. Tôi xin đính chính là mùa dịch thế này cuộc sống rất khó khăn, tôi phải về quê cho con đi học, việc đi lại Sài Gòn cũng khó, chứ cứ ở đây thì khổ cả hai vợ chồng, khổ cả con ra. Trong mùa dịch này, anh Thương Tín cũng khó khăn vì không đi làm phim được. Cách đây mấy hôm anh Thương Tín về quê thăm con, anh nói anh mệt thì tôi định đưa anh đi khám bệnh nhưng sau đó chồng tôi nói khoẻ rồi, phải vào Sài Gòn xem có phim không để làm. Sáng hôm đấy anh ấy vừa lên Sài Gòn xong thì chiều tối tôi nghe tin anh ấy nhập viện, ngay trong đêm tôi cũng lên luôn".

Không kề cạnh chăm sóc lúc chồng đột quỵ, vợ NS Thương Tín nói rõ lý do: 'Ở lại khổ cả hai vợ chồng, khổ cả con' - Ảnh 2
Bà xã nam nghệ sĩ từng khẳng định chưa bao giờ bỏ rơi chồng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chị cũng chia sẻ thêm về khoảng thời gian dịch bệnh, chồng không thể đi đóng phim nên thu nhập eo hẹp. Vợ nam nghệ sĩ cho biết: "Việc anh Tín có nguy cơ bị đột quỵ, gia đình cũng đã dự đoán được từ trước vì đôi ba lần anh bị té như vậy rồi. Anh Tín vừa về quê mấy ngày rồi lên trước. Sáng anh vẫn ăn uống bình thường, đến 11 giờ tôi nghe anh bị đột quỵ là nhanh chóng chạy lên ngay. Hồi đó, tôi và anh cùng ở Sài Gòn nhưng vì con gái đi học, vì cuộc sống nên phải ở quê và cho nó được ổn định.

2 chúng tôi không thể ở đây cùng nhau được vì anh Tín phải làm việc ở Sài Gòn, con gái thì phải đi học ở Phan Rang. Anh phải lo làm phim, thỉnh thoảng thứ 7 - Chủ nhật thì 2 vợ chồng, con gái thăm nhau. Anh ấy mà bị làm sao, bệnh tật gì thì hiển nhiên trách nhiệm tôi phải nuôi anh ấy rồi".

Trước đó, MC Phan Anh đã mở một tài khoản ngân hàng cho bà xã Thương Tín. Mạnh thường quân thương tình ủng hộ 400 triệu. Tuy nhiên sau 8 tháng, nam diễn viên buồn bã vì bà xã bế con bỏ đi biệt tích.

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Từ khóa:   Diễn viên Thương Tín bà xã thương tín NS Thương Tín

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