Diện mạo con trai nam ca sĩ Trần Lập ở tuổi 18, gương mặt giống bố khiến người hâm mộ xúc động, cậu bé ngồi ôm bố năm nào giờ đã lớn!

Mới đây trên trang cá nhân của mình, vợ của cố nhạc sĩ Trần Lập hào hứng chia sẻ hình ảnh của cậu con trai trong ngày lễ tốt nghiệp cấp 3. Chị Mai Hoa viết: “Chúc con trai hoàn thành xuất sắc chặng cuối cùng. Chuẩn bị bước vào hành trình mới nhiều thử thách nhưng cũng giúp con trưởng thành, tương lai rộng mở. Làm được cái gì hay ho nhé chàng trai của chúng tôi. Mong con luôn hạnh phúc!" Được biết, con trai của cố nhạc sĩ Trần Lập và vợ Mai Hoa là Bình Minh, hiện là học sinh của trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội. Cậu bé vừa tròn 18 tuổi và chuẩn bị thi đại học.

Hình ảnh con trai của cố nhạc sĩ Trần Lập khiến người hâm mộ xúc động vì ngày càng giống bố (FBNV)

Ở độ tuổi 18, Bình Minh cao lớn phổng phao, trông trưởng thành và rất chững chạc. Cậu được nhiều khán giả khen ngợi khi thừa hưởng nhiều đường nét điển trai và vóc dáng cao lớn rất giống bố. Có thể thấy, cậu bé ngày nào còn được bố dạy đánh bida, ôm chặt phía sau cha trên xe mô tô phân khối lớn giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Khi mất cha, cậu bé Bình Minh mới 12 tuổi.