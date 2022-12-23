Diện mạo con trai nam ca sĩ Trần Lập ở tuổi 18, gương mặt giống bố khiến người hâm mộ xúc động, cậu bé ngồi ôm bố năm nào giờ đã lớn!

Vừa qua, hình ảnh của con trai cố nhạc sĩ Trần Lập dự lễ tốt nghiệp cấp 3 khiến người hâm mộ bất ngờ vì diện mạo điển trai, ngày càng giống bố.
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Mới đây trên trang cá nhân của mình, vợ của cố nhạc sĩ Trần Lập hào hứng chia sẻ hình ảnh của cậu con trai trong ngày lễ tốt nghiệp cấp 3. Chị Mai Hoa viết: “Chúc con trai hoàn thành xuất sắc chặng cuối cùng. Chuẩn bị bước vào hành trình mới nhiều thử thách nhưng cũng giúp con trưởng thành, tương lai rộng mở. Làm được cái gì hay ho nhé chàng trai của chúng tôi. Mong con luôn hạnh phúc!" Được biết, con trai của cố nhạc sĩ Trần Lập và vợ Mai Hoa là Bình Minh, hiện là học sinh của trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội. Cậu bé vừa tròn 18 tuổi và chuẩn bị thi đại học.
Ở độ tuổi 18, Bình Minh cao lớn phổng phao, trông trưởng thành và rất chững chạc. Cậu được nhiều khán giả khen ngợi khi thừa hưởng nhiều đường nét điển trai và vóc dáng cao lớn rất giống bố. Có thể thấy, cậu bé ngày nào còn được bố dạy đánh bida, ôm chặt phía sau cha trên xe mô tô phân khối lớn giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Khi mất cha, cậu bé Bình Minh mới 12 tuổi.
Bên cạnh diện mạo gây sốt của con trai cố nhạc sĩ Trần Lập, người hâm mộ cũng đặc biệt chú ý đến vợ của cố nhạc sĩ Trần Lập. Chị Mai Hoa giờ đây không còn vẻ mặt buồn rầu, mất mát, mà trải qua nhiều năm, chị đã vui vẻ và bình tâm trở lại. Ngoài gia đình và công việc riêng, chị Mai Hoa cũng dành những khoảng lặng cho riêng mình. Chị thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi chơi, thăm thú đây đó và những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội.
Nói về sự mạnh mẽ này, chị Mai Hoa đã từng chia sẻ trên báo chí: "Chồng tôi đã ra đi nhưng anh vẫn luôn là người truyền cảm hứng để tôi có thể mạnh mẽ đứng vững, chăm lo cho gia đình và nuôi nấng các con. Và tôi biết, các con ngoan ngoãn học hành suốt thời gian qua là nhờ anh”.