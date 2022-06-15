Nàng thơ 10X giảm hơn 20kg khiến dân tình bất ngờ khi theo đuổi phong cách chụp ảnh thập niên 90

Nhịp sống trẻ 15/06/2022 07:53

Mai Linh được dân tình khen ngợi nhan sắc xinh đẹp cùng style hoài cổ, đậm chất xưa cũ. Ngoài những bức ảnh lung linh, cô nàng này còn gây chú ý bởi quá trình giảm cân gian khổ.

Là một cô gái Gen Z chính hiệu nhưng Mai Linh lại gây ấn tưởng bởi đi theo phong cách hoài cổ, xưa cũ. Được biết, cô nàng tên thật là Dương Thị Mai Linh (sinh năm 2002, quê Hải Dương) đang theo học tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM.

Nàng thơ 10X giảm hơn 20kg khiến dân tình bất ngờ khi theo đuổi phong cách chụp ảnh thập niên 90 - Ảnh 1
Nàng thơ 10X giảm hơn 20kg khiến dân tình bất ngờ khi theo đuổi phong cách chụp ảnh thập niên 90 - Ảnh 2
 Mỹ nhân sinh năm 2000 gây ấn  tượng khi theo đuổi phong cách vingtage, thập niên 90 (FBNV)

Hiện tại, Mai Linh đang là gương mặt mẫu ảnh gây sốt cộng đồng mạng với style nàng thơ vintage, retro đậm chất thập niên xưa. Ngoài ra, Mai Linh còn là huấn luyện viên yoga.

Cô nàng từng chia sẻ về sở thích đặc biệt này của mình: "Điều khiến tớ mê style này không chỉ về quần áo mà còn về cả phong cách makeup, kiểu tóc và màu ảnh hoài niệm." Trên trang cá nhân, mỹ nhân 10X luôn gây sự chú ý bởi những bức ảnh xinh lung ling. Ngoài ra, dân tình còn hết lời khen ngợi về nhan sắc và vóc dáng của cô nàng.

Nàng thơ 10X giảm hơn 20kg khiến dân tình bất ngờ khi theo đuổi phong cách chụp ảnh thập niên 90 - Ảnh 3
Nàng thơ 10X giảm hơn 20kg khiến dân tình bất ngờ khi theo đuổi phong cách chụp ảnh thập niên 90 - Ảnh 4
Nàng thơ 10X giảm hơn 20kg khiến dân tình bất ngờ khi theo đuổi phong cách chụp ảnh thập niên 90 - Ảnh 5
Nhan sắc nàng thơ cùng style cổ điển "gây thương nhớ" của Mai Linh khiến nhiều chàng trai xao xuyến (FBNV)

Có thể nói, để được nhan sắc và vóc dáng như hiện tại, Mai Linh đã phải trải qua một quá trình giảm cân đầy khó khăn. Tại thời điểm đó, cô nàng rất hay bi quan, thiếu tự tin, thậm chí là luôn suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Chia sẻ về điều này, Mai Linh bật mí bí quyết giúp bản thân lấy lại sắc vóc nhờ vào theo đuổi bộ môn yoga. 

Nàng thơ 10X giảm hơn 20kg khiến dân tình bất ngờ khi theo đuổi phong cách chụp ảnh thập niên 90 - Ảnh 6
Cô nàng chia sẻ nhờ vào tập luyện yoga đã giúp mình thoát khỏi sự tự ti về vóc dáng (FBNV) 

Mai Linh cho biết, nhờ những năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng tập yoga từ mẹ, cô nàng đã bắt đầu theo đuổi và giành rất nhiều tình yêu cho bộ môn này, Mai bày tỏ: "Từ khi tập yoga, em có suy nghĩ tích cực hơn, giao tiếp tự tin hơn, biết cách sắp xếp thời gian biểu khoa học hơn. Đặc biệt là thoát khỏi tự ti về vóc dáng 60kg trước đây…". 

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