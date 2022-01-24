Đàm Vĩnh Hưng đăng clip tuyên bố khởi kiện tất cả đối tượng nhục mạ mình thời gian qua

Giải trí 24/01/2022 12:58

Biến căng dự là sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới khi Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố chắc nịch một câu về việc kiện tụng.

Vào ngày 23/1, nguồn tin của phóng viên cho hay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản số 01/QĐ-CSHS về việc quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ các nghệ sĩ làm từ thiện. Sau khi được Công An "minh oan", các sao Việt đồng loạt có động thái mới trên mạng xã hội.

Đàm Vĩnh Hưng đăng clip tuyên bố khởi kiện tất cả đối tượng nhục mạ mình thời gian qua - Ảnh 1

Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng được cơ quan điều tra minh oan sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện

Ngay sau khi được minh oan, Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải đoạn clip trên kênh Youtube cá nhân chia sẻ về những bước tiếp theo để xử lý những cá nhân, tập thể đã vu khống, xúc phạm đến danh dự và uy tín của nam ca sĩ trong suốt thời gian qua. Nam ca sĩ tuyên bố sẽ không nhận thêm bất kì một đồng nào từ cộng đồng.

Đàm Vĩnh Hưng đăng clip tuyên bố khởi kiện tất cả đối tượng nhục mạ mình thời gian qua - Ảnh 2

Đàm Vĩnh Hưng đăng clip tuyên bố khởi kiện tất cả đối tượng nhục mạ mình thời gian qua - Ảnh 3

Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip trên kênh Youtube của mình tuyên bố kiện đến cùng

Anh dõng dạc cho biết: "Hưng cũng muốn nói thêm rằng những đối tượng đã livestream nhục mạ, vu khống Hưng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tương xứng với hành vi mà họ đã thực hiện và câu chuyện vẫn đang được tiến hành đúng theo các thủ tục pháp lý. Hưng sẽ không dừng lại cho đến khi nào những đối tượng xấu đó bị trừng phạt và đền bù tất cả những tổn thất về công việc, tinh thần mà Hưng phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Hưng tin rằng mọi ồn ào về từ thiện sẽ chấm dứt tại đây và kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra đã là câu trả lời xác đáng nhất cho tất cả. Thông qua sự việc lần này, Hưng cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm từ thiện và Hưng sẽ vẫn tiếp tục làm theo cách của Hưng bằng tiền riêng của mình để không phải gặp bất kỳ ồn ào nào tương tự như vậy nữa".

Sau thời gian bị vu khống ăn chặn từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng được minh oan

Sau thời gian bị vu khống ăn chặn từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng được minh oan

Đàm Vĩnh Hưng đã tung bằng chứng được cơ quan chức năng minh oan.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng ông hoàng nhạc Việt Sao Việt sao

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 42 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy