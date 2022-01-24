Đàm Vĩnh Hưng đăng clip tuyên bố khởi kiện tất cả đối tượng nhục mạ mình thời gian qua

Biến căng dự là sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới khi Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố chắc nịch một câu về việc kiện tụng.

Vào ngày 23/1, nguồn tin của phóng viên cho hay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản số 01/QĐ-CSHS về việc quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ các nghệ sĩ làm từ thiện. Sau khi được Công An "minh oan", các sao Việt đồng loạt có động thái mới trên mạng xã hội.

Đàm Vĩnh Hưng tung bằng chứng được cơ quan điều tra minh oan sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện

Ngay sau khi được minh oan, Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải đoạn clip trên kênh Youtube cá nhân chia sẻ về những bước tiếp theo để xử lý những cá nhân, tập thể đã vu khống, xúc phạm đến danh dự và uy tín của nam ca sĩ trong suốt thời gian qua. Nam ca sĩ tuyên bố sẽ không nhận thêm bất kì một đồng nào từ cộng đồng.

Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip trên kênh Youtube của mình tuyên bố kiện đến cùng

Anh dõng dạc cho biết: "Hưng cũng muốn nói thêm rằng những đối tượng đã livestream nhục mạ, vu khống Hưng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tương xứng với hành vi mà họ đã thực hiện và câu chuyện vẫn đang được tiến hành đúng theo các thủ tục pháp lý. Hưng sẽ không dừng lại cho đến khi nào những đối tượng xấu đó bị trừng phạt và đền bù tất cả những tổn thất về công việc, tinh thần mà Hưng phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Hưng tin rằng mọi ồn ào về từ thiện sẽ chấm dứt tại đây và kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra đã là câu trả lời xác đáng nhất cho tất cả. Thông qua sự việc lần này, Hưng cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm từ thiện và Hưng sẽ vẫn tiếp tục làm theo cách của Hưng bằng tiền riêng của mình để không phải gặp bất kỳ ồn ào nào tương tự như vậy nữa".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-dang-clip-tuyen-bo-khoi-kien-tat-ca-doi-tuong-nhuc-ma-minh-thoi-gian-qua-447596.html