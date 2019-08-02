Chỉ sau 1 ngày ra mắt, Trúc Nhân khiến cả showbiz 'sáng mắt chưa'

Giải trí 02/08/2019 14:43

MV “Sáng Mắt Chưa” của Trúc Nhân được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng hình ảnh lẫn âm nhạc. Sự trở lại lần này của anh đã tạo ra một con đường khác về đề tài xã hội. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày, MV này đạt hơn 1 triệu lượt xem và bùng nổ trên mạng xã hội.

Quả không ngoa khi “Sáng Mắt Chưa” là sản phẩm được đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp của Trúc Nhân. Kể từ sau “Thật Bất Ngờ", Trúc Nhân lại cho ra mắt một sản phẩm mang đề tài xã hội nhưng âm nhạc vẫn rất hấp dẫn.

Chỉ sau 1 ngày ra mắt, Trúc Nhân khiến cả showbiz 'sáng mắt chưa' - Ảnh 1
Quách Lê Anh Khang chia sẻ MV 'Sáng Mắt Chưa' trên trang cá nhân

Sự kết hợp giữa những tên tuổi có cá tính trong âm nhạc lẫn hình ảnh đã mang đến hiệu quả không ngờ cho “Sáng Mắt Chưa”. Được chắp bút bởi nhạc sĩ của những “đề tài không ai dám viết” Mew Amazing và sản xuất bởi đội ngũ từ Nguyễn Hải Phong chính là bảo chứng chất lượng âm nhạc.

Nhà sản xuất Nguyễn Hải Phong chia sẻ về “Sáng Mắt Chưa”: “Làm việc với Trúc Nhân, tôi và ê-kíp biết rất rõ độ khó tính, cầu toàn của anh chàng này. Để có được bản phối ra mắt như bây giờ, chúng tôi đã phải chỉnh sửa nhiều lần. Tôi thực sự vui vì sự khó tính của Trúc Nhân vì điều đó cho thấy anh này rất tâm huyết với âm nhạc. Chỉ có sự cầu toàn mới giúp âm nhạc phát triển hơn”.

Còn phần MV lại được thực hiện bởi ê-kíp của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, một trong những tên tuổi bảo chứng về nội dung MV tốt nhất hiện nay. Khi làm việc cùng Trúc Nhân, đạo diễn cũng bày tỏ: “Trúc Nhân là một nghệ sĩ có quá nhiều sáng tạo. Mỗi chi tiết mà Nhân muốn thể hiện trong “Sáng Mắt Chưa” đều được truyền tải rõ ràng để ê-kíp cùng thực hiện”.

Chỉ sau 1 ngày ra mắt, Trúc Nhân khiến cả showbiz 'sáng mắt chưa' - Ảnh 2
Lê Thùy Linh cũng chia sẻ MV mới của Trúc Nhân

Được đầu tư kỹ lưỡng cả về mặt nội dung và hình ảnh, MV “Sáng Mắt Chưa” của Trúc Nhân đang nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.

Chỉ sau 1 ngày ra mắt, Trúc Nhân khiến cả showbiz 'sáng mắt chưa' - Ảnh 3
Chia sẻ của ca sĩ Thu Minh về MV mới của Trúc Nhân

Nữ ca sĩ Thu Minh nói về “Sáng Mắt Chưa”: “Chị đã khóc khi chứng kiến thành quả của Trúc Nhân ngày hôm nay. Chị rất tự hào khi có một người học trò như Nhân. Những sự cực khổ này của em làm nên cá tính của một người nghệ sĩ đáng để được trân trọng, nó làm nên cái đẳng cấp của riêng bản thân em mà không một ai có thể giống được".

Chỉ sau 1 ngày ra mắt, Trúc Nhân khiến cả showbiz 'sáng mắt chưa' - Ảnh 4
Ca sĩ Noo Phước Thịnh chia sẻ về Mv Sáng Mắt Chưa

Nói về MV này, Noo Phước Thịnh cũng bày tỏ sự yêu thích: “Vỗ tay cho những sáng tạo, chất liệu tuyệt vời mà Mew Amazing đặt cho Trúc Nhân từ trước đến nay. Cho hỏi chất xám ở đâu mà tuôn ra như thác vậy, bái phục Trúc Nhân”. Còn Tóc Tiên thì hào hứng sau khi xem MV vì biết cái đầu Trúc Nhân “không bình thường” mà thông minh một cách bất thường.

Hiện tại, nghệ sĩ Việt đôi khi bị áp lực bởi nhà tài trợ, bởi vậy MV thường bị phô trương, quảng cáo nhãn hàng lộ liễu. Tuy nhiên, Trúc Nhân đã “thả” quảng cáo một cách hợp lý xuyên suốt đường dây câu chuyện MV “Sáng Mắt Chưa”. Hướng đi của Trúc Nhân sẽ có phần khó khăn bởi đề tài LGBTQI+ nếu làm không khéo dễ tạo sự phản cảm. Nhưng sự duyên dáng từ diễn xuất đến ca từ khiến “Sáng Mắt Chưa” trở thành điểm nhấn cho nhạc Việt trong thời gian gần đây.

Ngoài tên ca khúc “Sáng Mắt Chưa” nhận được sự yêu thích, trở thành câu viral, phần lyric “Chàng trai đang sánh bước bên em. Đằng nào rồi cũng... sẽ thuộc về anh” được dân tình “thả like” kịch liệt. 

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Từ khóa:   Trúc Nhân

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