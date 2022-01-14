Ca khúc tưởng nhớ Phi Nhung do 3 con nuôi thể hiện 'leo' top trending, ca từ khiến người hâm mộ nghẹn ngào, xúc động

Giải trí 14/01/2022 14:35

Ca khúc tưởng nhớ Phi Nhung do ba người con nuôi của cô thực hiện khiến khán giả không giấu nổi cảm xúc.

Sau khi Phi Nhung mất, trung tâm Thúy Nga đã đứng ra làm tang lễ và thực hiện nhiều dự án âm nhạc cho cố ca sĩ. Đáng chú ý nhất, trung tâm Thúy Nga đã kết hợp cùng với 3 con nuôi của giọng ca Bông điên điển là Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung để cùng tạo ra MV mới có tên Mẹ về thiên thu như một cách để tưởng nhớ cố ca sĩ.

Mới đây, ca khúc Mẹ về thiên thu cũng đã đạt được thành tích ấn tượng, đó là 1 triệu lượt xem và lọt Top 16 Trending trên Youtube sau 4 ngày phát hành. Nhiều khán giả không khỏi xúc động trước thành tích này: "Xem đi xem lại nước mắt rơi hoài vì thương chị Phi Nhung quá! Tác phẩm ngọt ngào chạm đến cảm xúc người xem và sẽ mãi in sâu trong trái tim những khán giả yêu thương Phi Nhung, trong đó có em", "Quá tuyệt vời luôn và cảm ơn trung tâm Thúy Nga đã cho 3 công chúa của mẹ Phi Nhung được biểu diễn tưởng nhớ tới mẹ của mình", "Tuyệt vời quá. MV đã chiếm trọn trái tim của những con người yêu nhạc, đặc biệt là tình yêu với ca sĩ Phi Nhung".

Ca khúc tưởng nhớ Phi Nhung do 3 con nuôi thể hiện 'leo' top trending, ca từ khiến người hâm mộ nghẹn ngào, xúc động - Ảnh 1

Ca khúc tưởng nhớ Phi Nhung của ba người con nuôi đã cán mốc 1 triệu view

Ca khúc tưởng nhớ Phi Nhung do 3 con nuôi thể hiện 'leo' top trending, ca từ khiến người hâm mộ nghẹn ngào, xúc động - Ảnh 2

Ca khúc tưởng nhớ Phi Nhung do 3 con nuôi thể hiện 'leo' top trending, ca từ khiến người hâm mộ nghẹn ngào, xúc động - Ảnh 3

Các cư dân mạng vô cùng xúc động sau khi biết được thành tích này

Từ khi Phi Nhung qua đời, những ca khúc để đời của Phi Nhung đến nay cũng vẫn được đông đảo khán giả nghe lại với một cảm xúc đầy thương tiếc. Vì thế, không khó hiểu khi các con của cô làm MV về mẹ lại được đón nhận nồng nhiệt. 

Dọn khỏi nhà Phi Nhung đã lâu, đây mới thực sự là suy nghĩ của Hồ Văn Cường về mẹ nuôi, dùng một từ để gọi cố ca sĩ

Dọn khỏi nhà Phi Nhung đã lâu, đây mới thực sự là suy nghĩ của Hồ Văn Cường về mẹ nuôi, dùng một từ để gọi cố ca sĩ

Mới đây, một đoạn clip quay lại cảnh Hồ Văn Cường nói về người mẹ nuôi quá cố bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng khiến mọi người chú ý.

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