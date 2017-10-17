Bị mỉa mai là 'máy bay bà già', Lê Phương lên tiếng đáp trả thế này khiến anti- fan phải câm nín

Giải trí 17/10/2017 17:06

Bị anti-fan mỉa mai là 'máy bay bà già', Lê Phương khéo léo lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân khiến ai nấy đều phải câm nín.

Vừa qua, Lê Phương cùng chồng trẻ Trung Kiên và gia đình đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc của gia đình Lê Phương đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía khán giả.

Bị mỉa mai là 'máy bay bà già', Lê Phương lên tiếng đáp trả thế này khiến anti- fan phải câm nín - Ảnh 1
Hình ảnh gia đình Lê Phương vui vẻ cùng nhau đi nghỉ tại Đà Lạt nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, giây phút vui vẻ của nữ diễn viên 8x và chồng trẻ kém 7 tuổi không may mắn gặp nhiều lời mỉa mai từ một số anti-fan. Trong đó, một cư dân mạng cho rằng "máy bay bà già... nhìn bà Phương như chị của ông Kiên".

Bà mẹ một con bình tĩnh đáp trả: "Ừ... còn em trẻ đẹp nên cứ 'học làm biếng, ăn ở không' nhiều vào em nhé".

Bị mỉa mai là 'máy bay bà già', Lê Phương lên tiếng đáp trả thế này khiến anti- fan phải câm nín - Ảnh 2
Cách "phản đòn" thông minh của Lê Phương nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Một khán giả cũng lên tiếng bênh vực thần tượng: "Muốn lái máy bay phải được cấp bằng chứ đâu phải muốn là được các bạn. Mình có hoàn hảo không mà nói người ta làm chi cho tội cái miệng. Ghét những kẻ cứ ghen ăn tức ở, hãy cứ xinh tươi trẻ trung và hạnh phúc như bây giờ để ối kẻ lại hực lên ghen tị em nhé - Lê Phương ơi".

Bị mỉa mai là 'máy bay bà già', Lê Phương lên tiếng đáp trả thế này khiến anti- fan phải câm nín - Ảnh 3
Sau khi kết hôn với chồng trẻ, Lê Phương không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh tình tứ bên ông xã - Ảnh: FBNV

Không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng tại thành phố mộng mơ, Lê Phương còn bật mí câu nói hóm hỉnh của con trai về ba Kiên làm nhiều người thích thú.

Nữ diễn viên Nỗi đau của hạnh phúc cho biết: "Ba Kiên ơi, mẹ chụp một mình con không khen mẹ đẹp đâu, có ba Kiên chụp thì con mới khen mẹ đẹp".

Bị mỉa mai là 'máy bay bà già', Lê Phương lên tiếng đáp trả thế này khiến anti- fan phải câm nín - Ảnh 4
Lê Phương hạnh phúc khoe mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa con trai và ông xã Trung Kiên - Ảnh: FBNV

Bị mỉa mai là 'máy bay bà già', Lê Phương lên tiếng đáp trả thế này khiến anti- fan phải câm nín - Ảnh 5
Bé Cà Pháo - con trai của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan, rất yêu quý ba Kiên. Ảnh: FBNV

Sau lần đổ vỡ với diễn viên Quách Ngọc Ngoan và trải qua mối tình với Quý Bình, Lê Phương tìm được người đàn ông để cô tin tưởng suốt cuộc đời. Trong một lần đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa, Lê Phương gặp gỡ Trung Kiên và trước sự nhiệt tình, quan tâm chu đáo của chàng trai kém 7 tuổi, Lê Phương đã hoàn toàn bị chinh phục.

Tuy nhiên, khi công khai yêu nhau, cặp đôi phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận bởi Lê Phương từng kết hôn, có con riêng trong khi Trung Kiên còn khá trẻ và chưa từng kết hôn.

Bị mỉa mai là 'máy bay bà già', Lê Phương lên tiếng đáp trả thế này khiến anti- fan phải câm nín - Ảnh 6
Cả hai vẫn quyết đến với nhau bất chấp những phản đối và ngăn cản từ người thân cũng như công chúng - Ảnh:FBNV 

Bất chấp những thị phi ồn ào, nữ diễn viên nổi tiếng vẫn làm theo tiếng gọi của con tim.

Cô từng khẳng định: "Tôi không quan tâm nữa, điều tôi tập trung nhất bây giờ đó là cuộc sống của mình và gia đình. Tôi phải sống vui khoẻ, tràn đầy năng lượng để sáng tạo làm việc. Người cho tôi nguồn năng lượng tích cực đó, không ai khác, đó là bé Cà Pháo - con trai tôi! Và người đàn ông thứ hai cũng là người duy nhất ở bên cạnh tôi từ lúc này đến cuối cùng, là anh, Phạm Trung Kiên!".

Cũng như Lê Phương, Trung Kiên bày tỏ: "Ai cũng hỏi tại sao mình lại chọn, yêu và cưới Cà Chua. Ngắn gọn thôi, mình yêu nụ cười đó đấy... Cà Chua mà xụ mặt xuống thì cũng mệt lo lắm, năn nỉ xỉu luôn".

Bị mỉa mai là 'máy bay bà già', Lê Phương lên tiếng đáp trả thế này khiến anti- fan phải câm nín - Ảnh 7
Cuối cùng, sau gần 2 năm yêu nhau cũng như trải qua nhiều thử thách, Lê Phương - Trung Kiên đã có lễ cưới hoành tráng vào ngày 8/8 vừa qua khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ - Ảnh: Yan

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