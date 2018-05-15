Vậy thì mơ thấy máu là điềm gì? Có phải lúc nào cũng mang đến chuyện xui xẻo hay không?

Giống như mơ thấy rắn, mơ thấy máu cũng là nỗi kinh hãi của nhiều người. Có người mơ thấy máu kinh nguyệt , có người mơ thấy chảy máu răng , có người mơ thấy chảy máu mũi, có người mơ thấy chảy máu tay, có người mơ thấy chảy máu vùng kín. Nói chung, hễ mơ thấy máu là ai cũng sợ.

Mơ thấy máu kinh nguyệt cho thấy bản thân đang gặp khó khăn, lo âu nhiều. Bạn suy nghĩ triền miên dẫn đến tâm trạng không được thoải mái, vui vẻ.

Màu đỏ là màu rất phổ biến trong cuộc sống. Màu đỏ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự tươi tắn, rực rỡ, nhiệt huyết và nguồn sinh lực dồi dào. Màu đỏ của máu cũng tương tự như vậy, máu là nguồn sinh mệnh. Nếu không có máu chúng ta không thể tồn tại. Tuy nhiên, mơ thấy máu không phải lúc nào cũng gắn liền với những điều tốt đẹp. Đôi khi, mơ thấy máu là dấu hiệu cho thấy bạn sắp gặp chuyển chẳng lành.

Mơ thấy máu bị bắn trên mặt cho thấy sắp tới bạn sắp đối mặt với khó khăn, vượt ngoài khả năng của bạn.

Mơ thấy chảy máu tay nghĩa là công việc của bạn sắp có những thử thách nhất định, và bạn phải gánh trọng trách đó. Ngoài ra, giấc mơ này cũng cho thấy bạn nên cẩn thận với các mối quan hệ vì có thể bạn sẽ bị làm hại bởi một người bạn tin tưởng.

Mơ thấy chảy máu mũi là điềm báo cho thấy sức khỏe của bạn đang giảm sút. Bạn cần quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, tránh làm việc quá sức.

Mơ thấy giẫm phải một vũng máu thì bạn nên cẩn thận với những việc đang làm. Có thể bạn sẽ bị dính dáng đến pháp luật vì một hành động sai trái nào đó.

Mơ thấy bạn được truyền máu thì nghĩa là sức lực bạn đang giảm sút. Hãy dành thời gian để khôi phực năng lượng, nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng sức khỏe nhé.

Khi nào thì mơ thấy máu là điềm lành?

Mơ thấy máu là điềm lành. Ảnh minh họa: Internet.

Mơ thấy người khác bị chảy máu nghĩa là công việc của bạn đang gặp thuận lợi. Có thể thời gian tới, bạn sẽ được thăng chức hoặc được thưởng vì một thành quả nào đó.

Đàn ông mơ thấy máu kinh nguyệt nghĩa là bạn sắp có một trải nghiệm mới, hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Mơ thấy chảy máu ra nhiều là điềm lành. Giấc mơ này ngụ ý về tiền tài và sức khỏe. Nếu đang là người kinh doanh buôn bán thì vận may của bạn đã đến. Bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn, doanh thu cao hơn và buôn gì lãi nấy đấy.

Nói chung, mơ thấy máu có thể là điềm dữ nhưng cũng có thể là điềm lành. Tuy nhiên, thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo nên hãy cẩn trọng. Đừng quá tin để không ảnh hưởng tới tinh thần của bạn nhé.