Giải mã giấc mơ thấy đám cưới của mình và của người khác

Nằm mơ thấy bạn chuẩn bị đám cưới là điềm báo rằng bạn đang yêu đơn phương. Bạn dành tình cảm cho người đó nhưng họ không đáp lại.

Nếu bạn đang sắp cưới thì nằm ngủ mơ thấy đám cưới của mình hay của người khác có thể là chuyện rất bình thường. Lý do là bởi vì bạn quá vui và hồi hộp. Tuy nhiên, nếu một ngày bình thường vào một thời điểm bình thường mà bạn mơ thấy đám cưới thì có lẽ, việc giải mã giấc mơ này có chút phức tạp hơn đấy.

Nằm mơ thấy đám cưới của người khác cho thấy sắp tới, bạn sẽ có chuyện. Tuy nhiên, giấc mơ này có hai trường hợp. Nếu mơ thấy đi dự đám cưới của người quen thì điềm báo bạn sắp gặp chuyện thị phi. Tốt nhất là nên cẩn thận. Còn nếu đó là đám cưới của người lạ thì có nghĩa là sức khỏe bạn đang gặp vấn đề.

Nằm mơ thấy đám cưới của mình điềm báo rằng sự nghiệp của bạn sẽ rốt tốt. Mọi sự sẽ diễn ra theo như ý muốn.

Bạn chưa kết hôn nhưng lại mơ thấy đám cưới của mình với một người đàn ông khác không phải là người đang yêu hiện tại thì đây là điềm báo đám cưới của bạn sẽ bị hoãn. Có thể vì sự ra đi đột ngột của người thân hoặc một lý do nào đó.

Nếu mơ thấy bạn kết hôn với một quý bà thì nó điềm báo rằng bạn sắp nhận được tài sản thừa kế của bà con họ hàng để lại. Có vẻ khó tin nhưng giấc mơ này hoàn toàn có thể xảy ra đấy.

Nếu bạn đã kết hôn nhưng lại mơ thấy mình làm đám cưới với một người khác thì điều này có nghĩa hôn nhân hiện tại của bạn đang gặp vấn đề. Có lẽ bạn muốn chia tay và muốn đi tìm một cuộc sống mới.

Mơ làm đám cưới với người khác. Ảnh minh họa: Internet.

Nếu mơ bạn làm đám cưới với người yêu cũ thì có nghĩa bạn vẫn còn tình cảm với người đó. Bạn rất yêu họ thật lòng và mong muốn chung sống cùng họ. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên chấp nhận thực tại một khi đối phương đã không còn muốn ở bên bạn nữa.

Nếu mơ thấy đám cưới của bạn đang được tổ chức nhưng lại gặp thảm họa thì tốt nhất là hãy giải quyết mọi chuyện tiêu cực trước khi làm đám cưới.

Nếu mơ thấy cưới một người lạ thì điềm báo rằng bạn đang gặp phiền phức hoặc bạn phải hy sinh rất nhiều trong các mối quan hệ.

Nếu nằm mơ thấy bạn kết hôn với người bạn thuở nhỏ thì cho thấy ý trung nhân bạn đang tìm kiếm có những mối tương đồng với người bạn đó. Đó là hình mẫu của bạn và bạn mong muốn được sống trọn đời cùng một người như vậy.

Dễ nhận ra giấc mơ thấy đám cưới thường liên quan đến chuyện tình duyên. Thế nên, nếu có mơ phải giấc mơ này thì hãy xem xét lại chuyện tình cảm của mình hiện tại nhé.