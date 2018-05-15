Ý nghĩa giấc mơ thấy nước dâng cao, tràn vào nhà

Giải mã giấc mơ 15/05/2018 09:52

Mơ thấy nước lũ, mơ thấy nước chảy xiết, mơ thấy nước dâng cao, mơ thấy nước tràn vào nhà, mơ thấy nước ngập,... Những giấc mơ này có ý nghĩa gì vậy?

Giấc mơ của con người là vô hạn, và đây là lý do tại sao có một số người nằm ngủ mơ thấy nước. Có người mơ thấy nước lũ chảy xiết, dâng cao, ngập cả nhà. Có người lại mơ thấy nước biển tràn hẳn vào nhà trong khi nhà không ở gần biển! Vậy liệu những giấc mơ này có ý nghĩa gì? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu câu trả lời ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ý nghĩa giấc mơ thấy nước

Nằm mơ thấy nước ngập thì điềm báo cho thấy tình hình tài chính của bạn sẽ có những biến động không hay trong thời gian tới. Có thể bạn sẽ bị mất tiền hoặc phải chi tiêu một khoản lớn ngoài dự tính. Lúc này, tốt nhất là nên để ra một số tiền dự trù phòng ngừa nhé. Hãy chủ động để tránh mất kiểm soát và rơi vào tình trạng nợ nần.

Mơ thấy nước lũ
Mơ thấy nước lũ. Ảnh minh họa: Internet.

Nằm ngủ mơ thấy nước dâng cao thì đây là điềm báo tốt. Nó cho thấy những dự định ấp ủ bấy lâu nay của bạn sắp thành hiện thực. Bạn nên nắm bắt cơ hội để hoàn thành mục tiêu của mình.

Nằm ngủ mơ thấy nước lớn thì giấc mơ này cho thấy bạn sắp gặp chuyện buồn, tinh thần khủng hoảng và đau khổ. Tuy nhiên, hãy tìm cách vượt qua vì sau đó, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.

Nằm ngủ mơ thấy nước tràn vào nhà và bạn bị cuốn trôi theo dòng nước lũ thì đừng vội lo lắng. Giấc mơ này cho thấy những điều tốt lành sắp đến với bạn và gia đình bạn. Nếu thay đổi chỗ ở thì vận may sẽ đến với gia đình bạn, ngụ ý bạn hãy mạnh dạn lao vào khó khăn và thành công sẽ đến với bạn.

Nằm ngủ mơ thấy nước chảy xiết phản ánh bạn đang mất kiểm soát cuộc sống. Tốt nhất là nên tạm nghỉ ngơi, tìm cảm giác yên bình từ những vùng ngoại ô, thôn dã. Tranh thủ đi du lịch để tĩnh dưỡng tâm hồn và cân bằng sức khỏe.

Mơ thấy nước váng bùn cho thấy bạn đang có những ngờ vực nhất định và chưa thể tìm ra câu trả lời. Bạn đang cố tìm cách giải quyết.

Nằm ngủ mưa thấy trời mưa liên tục không ngớt cho thấy sắp có chuyện chẳng lành với người thân trong gia đình bạn.

Nằm ngủ mơ thấy tiếng nước chảy phản ánh tâm hồn bạn đang thanh tịnh. Bạn cảm thấy an toàn, bình yêu và rất thảnh thơi.

Mơ thấy nước biển
Mơ thấy nước biển. Ảnh minh họa: Internet.

Nằm ngủ mơ thấy nước biển điềm báo bạn sắp được nhận một trọng trách vô cùng lớn. Biển rộng mênh mông đồng nghĩa với sự nghiệp của bạn sắp có cơ hội mở rộng không ngừng và tiền tài nhiều không kể xiết.

Nằm ngủ mơ thấy sóng biển thì bạn nên cẩn thận. Nếu sóng nhấp nhô nghĩa là cuộc sống và công việc của bạn sẽ gặp trắc trở.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến ý nghĩa giấc mơ thấy nước. Hãy lưu lại những thông tin này để tra cứu mỗi khi bạn ngủ mơ thấy nước nhé.

Nằm ngủ mơ thấy tiền là điềm may hay tai họa?

Nằm ngủ mơ thấy tiền là điềm may hay tai họa?

Một số người nằm ngủ mơ thấy tiền thì mừng khôn xiết vì nghĩ rằng mình sắp giàu to. Tuy nhiên, nếu mơ thấy tiền âm phủ hay mất ví tiền thì liệu có phải là điều may mắn?

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