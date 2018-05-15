Nằm ngủ mơ thấy tiền là điềm may hay tai họa?

Giải mã giấc mơ 15/05/2018 09:51

Một số người nằm ngủ mơ thấy tiền thì mừng khôn xiết vì nghĩ rằng mình sắp giàu to. Tuy nhiên, nếu mơ thấy tiền âm phủ hay mất ví tiền thì liệu có phải là điều may mắn?

Có người nằm ngủ mơ thấy tiền thì mừng rỡ, gặp ai cũng khoe. Nhưng có người nằm ngủ mơ thấy tiền thì lo nơm nớp vì sợ rằng sự thật thường xảy ra ngược lại. Dưới đây là vài thông tin giúp bạn giải mã giấc mơ về tiền. Nói chung, mơ thấy tiền may hay rủi cùng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như bạn mơ được cho tiền hay mất tiền, được tiền giấy hay tiền đô, được tiền thật hay tiền âm phủ.

Nằm ngủ mơ thấy tiền

Nằm ngủ mơ nhặt được tiền hay được cho tiền thì đa phần mọi người đều nghĩ là chắc chắn sẽ mất tiền. Thế nên, tốt nhất là trong thời gian tới hãy bảo vệ tiền thật cẩn thận, nếu không thì có thể bạn sẽ bị rơi tiền, bị cướp hoặc mất tiền oan vì việc gì đó. Tuy nhiên, cũng có lý giải cho rằng ngủ mơ được tiền thì có thể bạn sẽ được cho tiền thật đấy.

Nằm ngủ mơ thấy tiền
Nằm ngủ mơ thấy tiền. Ảnh minh họa: Internet.

Mơ thấy mất ví tiền báo hiệu sắp tới có thể bạn sẽ lâm vào bi kịch. Có thể là vỡ nợ, phải chi trả khoản tiền lớn, bồi thường hoặc gặp chuyện khủng hoảng khiến tinh thần xuống dốc.

Mơ thấy cho người khác tiền có ý nghĩa như thế nào còn tùy thuộc vào tâm trạng của bạn. Nếu cho tiền người khác mà tâm trạng vui vẻ, thoải mái thì nghĩa là cuộc sống của bạn đang rất tốt đẹp. Bạn hạnh phúc, sống tích cực và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Còn nếu cho người khác tiền mà không vui thì nghĩa là trong lòng bạn đang có nỗi lo lớn chưa được giải tỏa.

Mơ thấy mình có rất nhiều tiền phản ánh ước mơ có thật nhiều tiền cháy bỏng của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể là nỗi ám ảnh bởi bạn đang quá lo lắng về tiền bạc, khiến cuộc sống lúc nào cũng xoay quanh một chữ “tiền”. Tốt nhất là hãy kiểm soát để không ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống nhé.

Mơ thấy tiền đô nghĩa là bạn sắp được nhận một khoản tiền lớn từ khách hàng hoặc đối tác.

Nằm ngủ mơ thấy được cho tiền
Nằm ngủ mơ thấy được cho tiền. Ảnh minh họa: Internet.

Nằm ngủ mơ thấy tiền giả cảnh báo những điều không may sắp xảy đến. Có thể là bạn sẽ bị người khác lừa, bị cách chức, làm ăn thua lỗ hoặc bạn sẽ làm những việc mà khiến người thân lo lắng.

Mơ thấy tiền âm phủ là tín hiệu tốt vì nó cảnh báo bạn xem xét lại các mối quan hệ làm ăn trước khi ký kết các dự án. Nhờ đó, bạn có thể tránh được việc bị lừa lọc và đầu tư tiền sai chỗ.

Nằm ngủ mất tiền rồi tìm lại được là tín hiệu đáng vui mừng. Giấc mơ này cho thấy bạn đã phạm phải sai lầm gì đó nhưng đã được tha thứ. Bạn thất bại nhưng nhờ nỗ lực mà công việc và sự nghiệp được khôi phục. Ai đó giận dỗi ghét bạn nhưng họ đã bỏ qua và nối lại mối quan hệ với bạn.

Đêm qua bạn mơ thấy gì? Có mơ thấy tiền không? Nếu có thì hãy dựa vào những thông tin trên để xem thử mình có sắp gặp may mắn không nhé.

Giải mã giấc mơ thấy đám cưới của mình và của người khác

Giải mã giấc mơ thấy đám cưới của mình và của người khác

Mơ thấy đám cưới có thể điềm báo rằng bạn sắp tìm được người tâm đầu ý hợp và có thể tiến tới việc lập gia đình. Nhưng mơ thấy đám cưới người khác thì sao?

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